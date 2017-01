PR+ exige al Ayuntamiento que "cumpla con su compromiso" e implante "el bonobús para familias numerosas en tres meses"

27/01/2017 - 13:17

El concejal del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, exigirá, a través de una nueva moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, que el Equipo de Gobierno "cumpla con su compromiso de implantar el bonobús para familias numerosas en un plazo de tres meses" para que "por fin se convierta en una realidad" y "cumplan así el compromiso adquirido con las familias".

Antoñanzas ha mostrado su "indignación" porque, una vez más, el Ayuntamiento de Logroño "incumple sus promesas" y les ha pedido que "sean más sensibles con la situación económica de las familias numerosas". En este sentido, ha recordado, el PR+ "lleva mucho tiempo exigiéndoles que cumplan de una vez por todas con su compromiso adquirido de poner en marcha este bonobús" y "seguiré defendiéndolo pleno tras pleno hasta que cumplan con su palabra".

Haciendo eco de la hemeroteca, ha destacado, en diciembre de 2015 "nos prometieron poner en marcha esta iniciativa aunque, posteriormente, nos dijeron que el bonobús estaría operativo a partir del día 1 de julio de 2016 pero, a día de hoy, seguimos esperando a que entren en vigor las nuevas tarifas". Esto ocurre también con otras promesas del Equipo de Gobierno -ha reflexionado- como "la puesta en marcha de un carné que incorpore descuentos específicos destinados a este colectivo para servicios como Logroño Deporte y servicios culturales como el teatro Bretón o la Escuela Municipal de Música".

Volviendo al servicio del bonobús para familias numerosas, Antoñanzas ha recordado que nuestra ciudad cuenta con 2.119 familias numerosas, de las cuales 113 son de carácter especial, según datos del equipo de Gobierno en 2015

SUPONDRÍA UN AHORRO MENSUAL DE 17,98 EUROS

Según los cálculos, elaborados por el propio Ayuntamiento, el coste del bonobús para una familia numerosa general -con hijos estudiantes mayores de 10 años que realicen 30 viajes mensuales por persona- será de 53,93 euros, en lugar de los 71,90 euros actuales. Lo que supone "un ahorro mensual de 17,98 euros y anual de 215,71 euros".

Para Antoñanzas se trata "de medidas sencillas de gestionar" y que "beneficiarían muchísimo a las familias" por todo ello lamenta "la falta de seriedad de la alcaldesa ante la palabra dada al igual que la del concejal, Francisco Iglesias" porque "no se puede concebir que prometan unas cosas y luego, de manera repetitiva, las incumplan".

Según ha explicado el concejal, "ejemplos como éste, desprestigian la política" porque "el PP utilizó a este colectivo en la campaña electoral para lanzar nuevas medidas de apoyo pero pasa el tiempo y siguen sin ejecutar sus propias propuestas, han traicionado su programa electoral y, sobre todo, a los vecinos de Logroño".

Con todo ello, Antoñanzas ha exigido "la implantación inmediata de las acciones ya comprometidas" porque "otro de los ejemplos que muestran la pasividad de Iglesias "lo tenemos en la inseguridad vial". En este sentido, ha finalizado, "nos encontramos con una ciudad llena de atropellos y se está generando una alarma social mientras que el concejal responsable del ramo no hace nada, no convoca al PMUS para analizar qué está pasando y no toma medidas".