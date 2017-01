El Comité Ético de Investigación Clínica del Área Valladolid Este de Valladolid aprobó 258 proyectos en 2016

27/01/2017 - 13:42

El Comité Ético de Investigación Clínica del Área Este de Valladolid aprobó el año pasado un total de 258 investigaciones, de las cuales 31 fueron ensayos clínicos con medicamentos, lo que supone un incremento de la actividad investigadora en los últimos años "muy notable".

En concreto, se aprobaron 258 investigaciones, de las cuales 31 fueron ensayos clínicos con medicamentos, 182 proyectos de investigación, nueve investigaciones con productos sanitarios, 22 estudios postautorización de tipo observacional y 14 estudios del biobanco ubicado en el Centro Regional de Hemoterapia y Hemodonación.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han destacado el incremento en la actividad investigadora, que ha sido "muy notable", al pasar de 92 proyectos en el periodo 2007-2009 a un total de 473 en el periodo 2013-2015, mientras que solo en el 2016 se han visto 258 proyectos.

El origen de los 182 proyectos de investigación autorizados es el siguiente: 95 en el Hospital Clínico; 5 en la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este; 7 en el Hospital de Medina del Campo; y 51 trabajos de fin de grado y 24 proyectos de investigación promocionados a la Universidad de Valladolid.

Así se ha puesto de manifiesto durante la entrega de reconocimientos a los mejores ocho trabajos científicos de investigación publicados por profesionales de Atención Especializada de Valladolid Este en una nueva edición de los Premios de Investigación Biomédica convocados tanto para personal del Hospital Clínico como del de Medina del Campo.

Estos galardones anuales, a cuya entrega ha asistido el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, tienen como objetivo seguir fomentando la labor investigadora en ciencias de la salud por parte de especialistas en medicina, profesionales de enfermería y técnicos.

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid junto con el Hospital de Medina del Campo cuentan con una estructura cada vez más sólida de apoyo a la investigación y a los grupos de trabajo que la llevan a cabo, al entender que esta labor hay que enfocarla de manera que el conocimiento adquirido en la investigación básica tenga impacto directo en la práctica clínica y redunde así en beneficio de la salud y de la calidad percibida.

GALARDONES 2016

El premio al mejor artículo de investigación realizado por personal facultativo ha sido para el grupo encabezado por el doctor Ignacio J. Amat-Santos, que publicó en la revista 'Circulation' una investigación multicentro -a nivel mundial- sobre infecciones de prótesis implantadas a través de catéter que ayuda a entender qué pacientes tienen más riesgo de presentar esas infecciones y cuál es el mejor tratamiento si ocurre.

El accésit a la mejor publicación realizada por facultativos del Clínico ha sido para un equipo encabezado por el doctor Alberto San Román, y el artículo premiado, publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', compara por primera vez tres estrategias de terapia celular en el paciente con un infarto agudo de miocardio: células madre del paciente, medicación empleada en enfermedades de la sangre para estimular la médula ósea y un tratamiento mixto.

Un segundo accésit al mejor artículo de investigación ha sido para un estudio encabezado por la doctora Patricia Mulero, publicado en el 'Journal of Neuroinmunology' y centrado en evaluar perfiles de expresión génica en pacientes con esclerosis múltiple que mejoraron su estado de fatiga después de un programa de ejercicios aeróbicos durante seis meses, en comparación con personas sanas.

En cuanto a los facultativos en formación (MIR), el comité científico ha decidido premiar dos trabajos. El primero, encabezado por la doctora Marina Ruiz, de la Unidad de Cefaleas del Servicio de Neurología, se publicó en la revista 'Headache' y se titulaba 'Desde la vigilia hasta el sueño: asociación entre migraña y dolor de cabeza hípnico en una serie de 23 pacientes', según el cual hay un nexo fisopatológico común entre ambas cefaleas, de forma que la hípnica (un tipo de dolor que ocurre solo durante el sueño) podría ser una forma evolutiva de la migraña en ciertos casos.

El segundo trabajo premiado en esta categoría MIR ha estado liderado por la doctora Mar Justel, del Servicio de Microbiología, y se publicó en 'Emerging infectious diseases', revista editada por el famoso CDC. Trataba sobre la prevalencia y la etiología de la conjuntivitis neonatal en Angola.

Para el personal de Enfermería ha habido dos premios: el primero, publicado en 'Enfermería clínica' y liderado por Mercedes Fernández-Castro, se titula 'Efectividad del tratamiento tópico en pacientes con cáncer de mama que sufren radiodermatitis' y ha tratado de comparar los efectos de distintos tratamientos tópicos. El segundo, publicado en 'Enfermería Comunitaria' y encabezado por Laura Muñoz, lleva por título 'Percepción de los pacientes de Medicina Interna de su descanso nocturno', incide sobre la alteración del descanso en los pacientes ingresados por diversas causas.

Finalmente, el premio a la mejor tesis doctoral fue para el neurólogo Ángel Luis Guerrero, que defendió un trabajo titulado 'Epicránea fugax: propuesta de criterios diagnósticos de una cefalea emergente a partir del análisis de una serie de 59 pacientes'. La epicránea fugax es un nuevo tipo de cefalea que afecta fundamentalmente a mujeres, con cuadros variables que requieren tratamientos generalmente eficaces.