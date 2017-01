Esperanza Aguirre asegura que "para nada" hay tensiones con el PP de Madrid

27/01/2017 - 14:33

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este viernes que "para nada" hay tensiones con el PP de Madrid después de que su 'número dos', Íñigo Henríquez de Luna, reprochara a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, excluir a los ediles de su partido durante una reunión en Génova con vocales vecinos y presidentes de distrito.

Así lo ha señalado Aguirre tras reunirse con los hosteleros de Madrid en una taberna próxima a la plaza de Las Ventas, donde se le ha preguntado sobre la existencia de cierta tensión por la supuesta falta de democracia interna denunciada por Henríquez de Luna y con motivo del próximo congreso regional.

"No está ni siquiera convocado el congreso. Para nada. No ha habido nada en relación al congreso. Es verdad que el otro día hubo una reunión que por la razón que fuera no se convocó a los concejales", ha señalado.

A preguntas sobre si comparte las críticas de Henríquez de Luna, ha contestado que tiene "opiniones como todo el mundo". A continuación, ha subrayado que le parece que "quizá no sea lo más adecuado" convocar un congreso en el único puente de este trimestre" en relación al puente de San José, una critica que ya trasladó a Cifuentes. "Como no está convocado, hay tiempo para otra fecha".

Al no querer hablar más sobre el tema e instando a los periodistas que se tocara más el tema de los toros, se le ha preguntado si va a ver los toros desde la barrera en el congreso. "Yo casi siempre los veo desde la barrera. No me he lanzado al ruedo. Yo nunca he animado a los espontáneos porque es ilegal y se los lleva la policía", ha zanjado.