Huertas y Seijas se sentarán entre C's y PP y el PI deberá desplazarse

27/01/2017 - 14:46

Las diputadas expulsadas de Podemos, Montserrat Seijas y la expresidenta, Xelo Huertas, tendrán sus escaños entre el portavoz de C's, Xavier Pericay, y los diputados del PP, lo que obligará a que un diputado del PI deba desplazarse.

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha decidido este viernes la junta de portavoces con el voto a favor de PSIB, Podemos y MÉS per Mallorca, la abstención del PI y MÉS per Menorca y la oposición de PP y de C's, cuyo portavoz, Xavier Pericay ha explicado que ha votado en contra porque las dos afectadas, que ahora forman parte del Grupo Mixto, no querían esa distribución de escaños.

