Los sindicatos rompen las negociaciones con Salud sobre la reordenación sanitaria en Granada

27/01/2017 - 14:50

Los cuatro sindicatos (CCOO, UGT, Satse y CSIF) que firmaron el acuerdo inicial con la Gerencia del Complejo Hospitalario de Granada sobre la reordenación sanitaria han dado por rotas este viernes las negociaciones, al entender que se ha "incumplido" el documento de forma "unilateral".

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo han expresado los sindicatos en un comunicado conjunto tras la reunión que han mantenido este viernes, en el que

retiran su "confianza" a Salud, dan por rotas las negociaciones y lamentan "profundamente no poder finalizar el trabajo y los avances conseguidos hasta ahora", como el mantenimiento de dos cocinas completas y totalmente funcionales, los 76 profesionales de todas las categorías en Urgencias y el trabajo realizado para aumentar 340 profesionales.

"En el marco de este acuerdo solo hemos creído nosotros", añaden en este comunicado, en el que enmarcan su decisión en "el escenario de confusión y declaraciones contradictorias" de miembros de la Junta Facultativa y de Enfermería y la gerente, Cristina López, tras las reuniones que se están celebrando en los últimos días.

Advierten las organizaciones sindicales de que el documento firmado el pasado 23 de diciembre lo consideran "un acuerdo" y en ningún caso una propuesta y así se firmó "porque recogía la demanda de los profesionales y de la ciudadanía".

"En repetidas reuniones, tanto de Sevilla como de Granada, la administración nos ha reiterado que el marco negociador no podía ser otro que el de dos hospitales completos con carteras de servicios diferencias, con urgencias finalistas, entendiendo por completo con que cuenten al menos con las mismas carteras de servicios que existían antes de la reordenación sanitaria y misma dotación de medios humanos y materiales", han agregado.

No obstante, opinan que esto no es lo que se está transmitiendo en las reuniones técnicas de los últimos días y ante el escenario de "confusión" de miembros de la Junta Facultativa y de Enfermería y la gerente, Cristina López, y dado que ella no ha desmentido estas informaciones contradictorias "pública y contundentemente", le retiran su confianza y dan por rotas las negociaciones.