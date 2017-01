La Fiscalía archiva actuaciones contra el centro de investigación Crea por presuntas prácticas sectarias

27/01/2017 - 15:06

La Fiscalía de Barcelona ha archivado las actuaciones por las denuncias presentadas contra el centro de investigación Crea por presuntas prácticas sectarias al "no existir pruebas objetivas de la comisión de infracción penal", han informado a Europa Press fuentes judiciales.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La Universitat de Barcelona (UB) trasladó a la Fiscalía al menos ocho denuncias de alumnos y profesores --recibidas entre mayo y julio de este año-- contra el centro, al que los denunciantes acusan de funcionar como una "secta".

Fuentes judiciales han asegurado que la Policía, tras tomar declaración a los posibles afectados, "no ha detectado la existencia de elementos suficientes para considerar que los hechos denunciados pudieran ser calificados como infracción penal, aunque se trata de un grupo de personas con unos mismos objetivos" como podría ser un club de carácter deportivo, religioso o educativo donde se siguen determinadas conductas por parte de sus miembros.

La Policía ha añadido que no existen "pruebas objetivas de la comisión de infracción penal y que no existen motivos para continuar con la investigación", por lo que Fiscalía, analizadas las declaraciones prestadas por los diferentes testigos comprueba que no se añade nada nuevo a lo que en su día manifestaron las investigaciones que fueron archivadas en 2005.

El Crea, en un comunicado, ha pedido el compromiso del nuevo rectorado de la UB en defender el valor del grupo por hacer un estudio sobre violencia machista en las universidades, y que "desarrolle mecanismos para que nunca nadie difame anónimamente" al centro de investigación.