Extrabajadores de RTVV se manifiestan tras la "sentencia demoledora" de la AN y llaman al diálogo con la Generalitat

27/01/2017 - 15:17

El presidente del Comité de Empresa de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Albert Vicent, ha asegurado este viernes que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "hizo una invitación a continuar dialogando" en las declaraciones que realizó tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) sobre el ERE que considera ajustado a derecho, y, al respecto, ha afirmado: "Queremos ver que está ahí y encontrarnos en ese camino".

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité de Empresa del antiguo ente público se ha manifestado en estos términos tras una nueva concentración de los extrabajadores, que protestan cada viernes, y que en esta ocasión se ha celebrado tras la "sentencia demoledora" que se hizo pública este jueves, según la ha calificado Manuel Camarasa, miembro del Comité por CGT.

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado ante el Palau de la Generalitat y han guardado un minuto de silencio a las 12.19 horas, momento exacto en el que se apagó la señal de RTVV. Además, la manifestación también ha contado con la presencia del colectivo Salvem la Fe de Campanar, cuyos representantes han reivindicado que el centro "sí es necesario en la zona norte", han criticado que "no hay voluntad para RTVV ni para un hospital digno" y han gritado 'Volem la Fe, la Fe de Campanar".

Además, los extrabajadores de la radiotelevisión han corado 'Queremos soluciones' o 'No tenéis vergüenza', entre otros cánticos, en una protesta que ha contado con la presencia de representantes de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) y del diputado nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Ricardo Sixto.

Albert Vicent ha explicado que el Comité pide a la Generalitat que "cumpla íntegramente el ERE que le acaban de avalar los tribunales", lo que, según ha añadido, implica que se convoque la Comisión de Seguimiento del ERE y que se comiencen a articular las bolsas de trabajo para que haya una "contratación prioritaria" de extrabajadores de RTVV en la conformación de la plantilla de la futura Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC).

Vicent ha señalado que la representante de los extrabajadores en el Consejo Rector del nuevo ente, Lola Navarro, ha trasladado a este órgano estas peticiones y también se las harán llegar, "a partir de la semana que viene", a Presidencia, a la Secretaría Autonómica de Comunicación y a los liquidadores de la anterior empresa.

"EN EL DIÁLOGO SIEMPRE NOS ENCONTRARÁN"

Además, ha considerado que Puig hizo este jueves "una invitación a continuar dialogando" y "la palabra dialogar siempre ha estado en nuestro vocabulario", según ha agregado. El presidente del Comité ha explicado que han presentado en diversas ocasiones hasta "tres propuestas diferentes a dos Consells diferentes". "Y en eso siempre nos encontrarán", ha indicado.

"Queremos interpretar que hay una buena voluntad una vez conocida la sentencia de comenzar un camino. Queremos ver que está ahí y encontrarnos en ese camino", ha manifestado.

Preguntado por si el Gobierno valenciano ha realizado "maniobras dilatorias" para "no concurrir en una sucesión de empresas", Vicent ha afirmado que hasta ahora sí las ha habido: "Se ha apretado el freno para no contratar personal y no concurrir en una sucesión de empresas. Que pongan el pie en el acelerador", ha apuntado.

Durante su discurso, Vicent ha exclamado que la izquierda, que ocupa el Gobierno valenciano, está "desacreditada" por "defender en los tribunales lo que criticaba del anterior Gobierno" y ha manifestado: "Donde no llegan los tribunales, tienen que llegar los políticos, que se han puesto de espaldas".

INCONSTITUCIONALIDAD DEL CIERRE

Por su parte, el miembro del Comité de Empresa por CGT, Manuel Camarasa, ha recordado que la intención del sindicato es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque consideran que los argumentos que utilizaron para pedir la nulidad "siguen vigentes", al tiempo que ha indicado que van a tratar de "incluir la inconstitucionalidad de la ley de cierre de RTVV".

Además, ha sostenido que otros sindicatos "tienen claro recurrir" y otros "están consultándolo con sus servicios jurídicos" y ha anunciado que, pese a que son "consciente de que es difícil", van a "agotar todas las vías" y si el Supremo no estima su recurso, se plantean "ir a otras instancias superiores como puede ser el Parlamento Europeo".

Durante su intervención ante los manifestantes, Camarasa ha asegurado que a los trabajadores se les ha acabado "la posibilidad de volver" y ha afirmado que tienen que "pasar página" y "dejar el trabajo en manos de los abogados".

Por su parte, Ricardo Sixto ha sostenido que su formación siempre ha defendido el derecho de los valencianos a tener el servicio público de una radiotelevisión pública y los derechos de los extrabajadores, pero ahora no tienen "ni una ni otra".