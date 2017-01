El Hospital Costa del Sol organiza un curso con expertos sobre las últimas tecnologías endoscópicas

27/01/2017 - 15:44

La Unidad de Aparato Digestivo del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) ha organizado una jornada de dos días sobre técnicas endoscópicas de alto nivel tanto diagnósticas como terapéuticas.

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Bajo el título 'Diagnostic and Therapeutic Endoscopy in the 21st Century: A Practical Course' ('Endoscopia diagnóstica y terapéutica en el siglo XXI: Un curso práctico'), este año estas sesiones se centran en las técnicas endoscópicas más novedosas, tanto en el campo del diagnóstico como del tratamiento. En este encuentro, que se está celebrando entre el pasado jueves y este viernes, se han dado cita unos 100 asistentes.

La jornada, codirigida por los doctores Andrés Sánchez Yagüe y Andrés Manuel Sánchez Cantos, cuenta además con expertos nacionales de prestigio internacional, según han informado en un comunicado.

El avance tecnológico se ha visto reflejado en la aparición de nuevos endoscopios y accesorios que permiten la detección de más lesiones a la hora de ciertos diagnósticos y nuevas formas de tratamiento. Por esta razón, han explicado, no es sólo importante conocer esas últimas novedades, sino contar con expertos que expliquen la forma de utilizarlos y cuáles son tanto sus indicaciones como sus contraindicaciones.

Se ha reservado, de nuevo, un espacio dedicado a la detección y caracterización de lesiones en el colon que son las que pueden desembocar en un cáncer en esta zona, y teniendo en cuenta la importancia de esta patología. También se ha prestado atención a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal ya que es un factor de riesgo para la aparición de lesiones cancerosas y precancerosas en el colon y cuyo manejo ha cambiado con la aparición de las guías Scenic.

Este año se tratarán, además, las nuevas técnicas para detener hemorragias y el uso de la radiofrecuencia en algunos de estos casos.

En el campo de la ecoendoscopia se hablará de las prótesis Axios y sus indicaciones, tanto aprobadas como experimentales.

Otros expertos explicarán las suturas por vía endoscópica y su uso tanto para el tratamiento de la obesidad como otras indicaciones. Asimismo, el programa incluye una conferencia sobre el estado actual en endoscopia biliar en honor a Francisco Pellicer que correrá a cargo del presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, Vicente Pons.

Por último, habrá una conferencia homenaje al profesor Juan Manuel Herrerías, que fue jefe de servicio del Hospital Virgen Macarena y mentor de Sanchez Yagüe. Ésta será ofrecida por Iñaki Fernandez Urien y versará sobre la utilidad de la nueva cápsula endoscópica para la visualización del colon.

Asimismo, este año se ha querido mantener el perfil práctico del curso y por ello se ha duplicado la capacidad del taller que, además, contará con material de última generación con el que se formará a los asistentes en su preparación y uso para la realización de las técnicas más avanzadas de diagnóstico y tratamiento. Las conferencias están basadas, fundamentalmente, en la exposición de videos y persiguen un fin eminentemente práctico.

La reunión cuenta con el aval tanto de las sociedades "más importantes" del aparato digestivo a nivel nacional, como la Sociedad Española de Patología Digestiva representada por dos medallas de oro y el presidente de su fundación; la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva mediante uno de sus vocales; la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, representada por su presidente, cuatro de sus medallas de oro entre los que están los doctores Sanchez Cantos y Sánchez Yagüe; y la Fundación Bastiano Bergese.