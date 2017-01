El menor que redujo al agresor en el IES de Villena dice que "buscaba el caos general"

27/01/2017 - 17:22

El menor que consiguió reducir al joven de 17 años que ha herido este viernes a varios compañeros de clase en el instituto Las Fuentes de Villena (Alicante) asegura que el presunto agresor "buscaba el caos general".

VILLENA (ALICANTE), 27 (EUROPA PRESS)

Este chico --que ha sufrido una herida en el abdomen durante el forcejeo-- explica que el agresor ha entrado en clase sobres las nueve de la mañana "con un cuchillo y se ha armado el caos en clase".

"Todo el mundo ha salido corriendo y yo he cogido y lo he reducido.

Me ha hecho un poquito de daño pero estoy bien, tranquilo y sereno porque podría haber pasado algo peor, pero todo ha salido bien", ha relatado el joven a los medios de comunicación.

Este testigo ha precisado que el cuchillo que llevaba su compañero era "de cocina en su mano derecha" y que él, gracias a que conoce técnicas de artes marciales, ha podido reducirlo.

"Le he gritado: Pero qué te pasa, tío, qué estás haciendo, se te ha ido la olla; le he pegado un puñetazo en la cabeza, se ha tranquilizado y se ha ido", ha señalado.

En su opinión, el menor detenido pretendía sembrar "el caos general" y le ha dado la impresión que su pensamiento era "tengo que hacerlo hoy y hoy es el día". Por ello, "ha cogido el cuchillo, ha entrado en clase y a la primera persona que ha visto y a la segunda: ha ido a por todos".

Preguntado por si este menor podría sufrir acoso escolar, el chico lo ha negado. "Si se considera bullying decir 'esa chaqueta 'gordica' que llevas' o 'cómo vistes' tú lo tienes que enfocar y reflexionar tú, porque eso bullying no se considera".

"Es un caso de ansiedad porque ha abierto la puerta de un portazo. Entonces ha mirado a la clase fijamente, ha sacado un cuchillo y ha empezado a armar el alboroto", ha opinado.

"Yo lo he cogido --ha continuado su relato-- cuando él estaba mirando a otro lado, lo he tumbado al suelo y lo he reducido, y ya se ha tranquilizado conmigo. Entonces le he dicho: 'qué estás haciendo, qué estás haciendo'".

Sobre el trato que mantenía el menor detenido en clase, este alumno ha comentado: "Este año que ha pasado en Bachillerato se ha ido uniendo más, pero siempre ha tenido ese toque de ser un poco cerrado, por eso sacaba tan buenas notas y era tan bueno, le dedicaba muchísimo tiempo a los estudios en su casa".