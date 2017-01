ANPE-Rioja no apoya el modelo de bilingüismo porque "es un modelo rígido y restrictivo sin suficiente financiación"

27/01/2017 - 17:41

Tras la Mesa Sectorial de Educación en la que se aprobaba la Orden que regulará el bilingüismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ANPE-Rioja ha decidido no firmar la propuesta hecha por la Consejería "puesto que no es lo que necesita la educación riojana".

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

Dicha Orden "no garantiza una financiación económica, genera una segregación entre los alumnos, no respalda a los centros públicos y no realiza una verdadera apuesta por la formación del profesorado".

El sindicato ANPE-Rioja "tiene clara la importancia de adquirir una segunda lengua hoy en día y que es una de las carencias de nuestro sistema educativo, pero entendemos que esta adquisición no puede realizarse de cualquier manera, no sin inversión, no sin calidad, no sólo para unos pocos centros, no si va a generar conflictos en las aulas al relegar a segundo plano a otras asignaturas y generando problemas a los alumnos con más dificultades y, sobre todo, no sin priorizar a la escuela pública y a su profesorado".

ANPE-Rioja "no apoya la Orden porque, en primer lugar, no regula el bilingüismo de forma global y coordinada entre las tapas de Infantil, Primaria y Secundaria, puesto que sólo habla de líneas generales en la etapa de Infantil y no menciona nada sobre su continuidad en Secundaria".

Además, "no prioriza ni protege la inversión económica de los centros públicos, cuando es imprescindible para su buena ejecución asegurar una asignación anual, sobre todo en el periodo de implantación. Esta Orden tampoco garantiza un Plan Específico de Formación de los docentes de centros públicos bilingües, siendo necesario un plan de formación en lengua inglesa, cursos de metodología y perfeccionamiento, prácticas y formación en centros educativos del extranjero".

Y, por último, "es muy rígida y restrictiva, ya que impone la metodología, las áreas que se deben impartir en lengua inglesa, la carga horaria en la enseñanza del inglés y el perfil bilingüe de la plantilla de profesores".

Por todo ello, ANPE-RIOJA rechaza la Orden de bilingüismo, ya que "opta por un modelo cuestionable para el estudio de las lenguas extranjeras, no lo regula con suficientes garantías de éxito (para alumnos, profesores y centros) y no lo dota de adecuados recursos económicos".