Supera.- San Juan recibe una inversión de 1,6 millones con los cuatro Planes Supera

27/01/2017 - 17:45

La responsable de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Asunción Llamas, ha visitado, junto al alcalde de San Juan, Fernando Zamora, algunas de las obras de Plan Supera IV, con casi 500.000 euros de inversión que prácticamente han terminado de ejecutarse de su última edición.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Según informa el Ayuntamiento, la mayor parte de las inversiones previstas a través del Plan Supera IV de la Diputación han sido ya ejecutadas. En total, se había previsto una inversión de casi 500.000 euros que incluía el asfaltado de la mayor parte de calles de barrio Bajo, mejoras en el patio del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'San Pedro Crisólogo', arreglo de desperfectos en el CEIP 'José Payán Garrido', una nueva fase de la rehabilitación del antiguo Cine Loreto, mejoras en los contenedores soterrados y en el centro polideportivo de la barriada de San José.

Llamas ha visitado alguna de estas intervenciones para interesarse por su resultado y se mostró muy satisfecha por el grado de ejecución de las mismas. Llamas señala que "un municipio de 22.000 habitantes como San Juan de Aznalfarache ha recibido a través de los cuatros planes Supera alrededor de un millón seiscientos mil euros que está ayudando a mejorar la calidad de vida, los barrios del municipio y además se genera empleo para los vecinos".

La diputada destaca la importancia que estos planes Supera tienen para los municipios de la provincia en general, ya que según indica, "en estos años no hay dinero para inversiones, y el único que llega procede de estos planes o del Pfoea. Están significando grandes mejoras para los municipios".

En este sentido, el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, mostró su preocupación por la posibilidad de que no se pueda desarrollar una quinta edición del Supera. "Estamos expectantes por saber si tendremos un Supera V. Me decía la diputada que eso depende del ministro Critóbal Montoro. Espero que sea sensible con las administraciones locales, con las Diputaciones y que de nuevo podamos contar en 2017 con ese Supera tan necesario para los ayuntamientos, la inversión local, la creación de empleo y el impulso a las empresas locales", incide.

El alcalde de San Juan de Aznalfarache indica que aún queda pendiente la valoración del impacto en el empleo que ha supuesto la inversión de este medio millón de euros, dado que alguna de las actuaciones no se han concluido, pero "hay que tener en cuenta que en los concursos de adjudicación valoramos sobre todo el número de empleos que se generan para personas del municipio".