El PP muestra su "indignación" porque Susana Díaz no incluye la ciudad en su "gira promocional"

27/01/2017 - 17:56

La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, ha mostrado su "indignación" porque la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no incluye a la ciudad en la "gira promocional" que en su opinión ha emprendido por varias capitales de la comunidad autónoma.

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

Eso, según ha manifestado la portavoz del grupo, Rocío Díaz, es una demostración más "de lo poco que le interesa Granada" a la secretaria general del PSOE-A y de que el alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, "no tiene ningún peso en su partido y se le ningunea".

En una nota de prensa, Rocío Díaz ha indicado que es "una muestra de desprecio no sólo hacia los votantes socialistas, sino hacia todos los que vivimos aquí".

Susana Díaz, según ha recordado la portavoz 'popular', "todavía no ha hecho ninguna visita institucional desde que Cuenca accedió a la Alcaldía" y "eso ocurrió en mayo, con lo cual no puede decir que no haya tenido tiempo".

Rocío Díaz ha recordado la visita de la presidenta andaluza a la provincia en octubre, en concreto a Íllora, cuando "no sacó tiempo para acudir a la capital".

"Entonces le interesaba, pero las cosas han cambiado y ahora quizás no se sienta tan a gusto y por eso prefiere no venir", ha apuntado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada que ha aludido a proyectos como el metro o la reordenación sanitaria.

La presidenta, por lo demás, tampoco quiere mostrarse en público con un alcalde "que está investigado por la justicia" y que tiene a la ciudad "sumida en el desgobierno, absolutamente abandonada, sin presupuestos y sin horizonte de tenerlos".