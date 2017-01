Memoria.- IU pide a Diputación el primer centro de interpretación de la Memoria Democrática de Andalucía

27/01/2017 - 18:20

El coordinador provincial de Izquierda Unida y portavoz en la Diputación, Pedro Jiménez, ha anunciado este viernes las propuestas que va a trasladar a la institución provincial relativas a la Memoria Democrática en la provincia de Huelva y que se plantean tras mantener Izquierda Unida un encuentro con representantes del movimiento memorialista onubense.

HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha informado IU en una nota, Jiménez le reclama a la Diputación que asuma el compromiso adoptado por ésta, en el pleno del pasado mes de diciembre, para que inste a la Junta de Andalucía a la creación en Huelva de un centro de interpretación de la Memoria Democrática. Sería el primer centro de estas características que se crearía en Andalucía.

Jiménez ha aseverado que "este centro serviría para recopilar, coordinar y difundir los numerosos trabajos, publicaciones, revistas y más iniciativas sobre la Memoria Histórica que se han hecho y se siguen realizando en Huelva por parte de investigadores docentes y de colectivos memorialistas".

Izquierda Unida ha señalado que quiere que todo este material tenga un lugar para que sea conservado y, así como para trasladarlo a la sociedad, con el fin de dar a conocer todo lo relativo a la Memoria Histórica que existe en la provincia de Huelva, con fines divulgativos, informativos y pedagógicos.

En este sentido, Jiménez reclama a la Junta de Andalucía y a la Diputación que determinen el lugar donde debería ir ubicado este centro de interpretación de la Memoria Democrática y que este emplazamiento cumpla con la funcionalidad que requiere y "si es posible que esté relacionado con los hechos históricos que se van a recopilar en el mismo".

En este sentido, Jiménez señala que "la Junta de Andalucía tiene que aprobar lo antes posible la Ley Andaluza de la Memoria Democrática que lleva más de dos años guardada en un cajón del Gobierno Andaluz, desde que Izquierda Unida dejó el gobierno, donde la fue su impulsora".

El Coordinador Provincial de IU señala que "al no haber Ley, no se cuenta con ninguna partida en los Presupuestos Andaluces para trabajar en Memoria Democrática, por lo que la Junta de Andalucía se limita a hablar de este tema, pero no hace nada para afrontarlo".

Además, Izquierda Unida demanda a la Diputación que nombre a una persona responsable, entre sus diputados y diputadas, para que se encargue de todos los trabajos relacionados con la Memoria Democrática.

Asimismo, Jiménez pide que "se forme una comisión técnica provincial de Memoria Democrática en la que deben estar representados la propia Diputación, la Junta de Andalucía, todos los partidos políticos que quieran forma parte de la misma y que están representados en el Pleno de la Diputación que aprobaron la moción y una amplia representación del movimiento memorialista de Huelva".

Con esta última propuesta se debería dar cauce a las demandas para cambiar los callejeros de las ciudades y pueblos de Huelva que mantienen denominaciones franquistas, así como ayudar e impulsar los trabajos para seguir localizando y exhumando fosas donde yacen víctimas de la represión, "que son dos de las reivindicaciones planteadas por los representantes del movimiento memorialista de Huelva", añade Jiménez.

Jiménez ha añadido que "queda mucho trabajo por hacer y queremos que se empiecen a dar pasos para que la divulgación y el reconocimiento de las personas que protagonizaron la Memoria Democrática tengan la importancia que merecen, haciendo que la población pueda conocer los hechos y se reconozca y valore a las miles de personas que sufrieron represión y lucharon por la libertad en nuestra provincia y en este país".