Rajoy ve “absolutamente preocupantes” las declaraciones de vidal y considera su dimisión “inevitable”

27/01/2017 - 19:54

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó este viernes de "absolutamente preocupantes" las declaraciones del recién dimisionario senador de ERC Santiago Vidal en las que admite que la Generalitat de Cataluña tiene datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. Celebró, por ende, la decisión de la Fiscalía General del Estado de investigar un asunto que, de ser cierto, "sería de enorme gravedad".

El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa tras haberse reunido con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, con quien acordó intensificar las relaciones institucionales celebrando cumbres bilaterales anualmente.

"Creo que la decisión que ha tomado es realmente una decisión que me parece inevitable porque afirmar lo que ha afirmado en público es algo absolutamente preocupante y realmente conviene que todos nos manejemos en la vida pública con un poco de sensatez, sentido común y cordura", valoró.

Reconoció que desconoce si la Agencia Tributaria va a tomar algún tipo de determinación sobre este tema. "Sí sé que la Fiscalía ha tomado una, la de investigar estas afirmaciones porque, de ser ciertas, serían de enorme gravedad", apuntaló.

Así las cosas, dijo que le "tranquiliza" escuchar al Gobierno de la Generalitat desmentir a Vidal y añadió que espera la investigación de la Fiscalía confirme que estas afirmaciones no son ciertas. "Realmente es muy preocupante que en el siglo XXI se puedan oír esta suerte de cosas", enfatizó.

Por último, pidió extraer una lección de este comportamiento: "Que la sensatez, la mesura y el diálogo sirven para resolver problemas", mientras que "la exageración, el radicalismo y el extremismo no conducen absolutamente a nada".

Vidal presentó hoy ante la dirección de ERC su "renuncia voluntaria" al acta de senador, para "no ser un obstáculo al proceso" soberanista. "He hecho unas declaraciones en un tono coloquial intentando ser coloquial, intentando ser didáctico, pero es evidente que tomadas en su justa literalidad no se ajustan a la realidad", indicó.

