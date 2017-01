Maeztu recuerda que la comisaría dentro del Polígono Sur "es una seña de identidad para su normalización"

Dice que su ubicación fuera del barrio "es un incumplimiento grave" de todo lo trabajado conjuntamente por las tres administraciones desde 2005

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que fuera Comisionado del Polígono Sur de Sevilla durante el periodo 2003-2013, ha considerado este sábado, sobre el anuncio de una nueva comisaría de Policía en esta zona marginada de la capital, que, "con el conocimiento y el compromiso de haber estado como Comisionado del Polígono Sur durante 10 años, le ha sorprendido enormemente y no puede aceptar que un equipamiento tan importante en materia de seguridad y para la normalización de esta zona no responda a lo que se ha aprobado en el Plan integral y a lo que ha sido una conquista vecinal y, finalmente, se traslade fuera del barrio".

Para Jesús Maeztu, la construcción de una sede policial en el barrio es uno de los compromisos explícitos de la Administración del Estado en su aportación a la normalización del Polígono Sur de acuerdo al Plan Integral, fruto del intercambio de la cesión del edificio de la Gavidia por parte del Ayuntamiento.

Es, además, según ha indicado en declaraciones a Europa Press, un equipamiento "clave de ciudad por lo que significa de seguridad y lucha contra la impunidad, una de las principales lacras del barrio". También es una reivindicación histórica de sus habitantes: "El movimiento vecinal lo quiere dentro, y no fuera, porque supone un símbolo histórico de normalización, en la misma línea que otros equipamientos ya construidos como Factoría Cultural; la residencia Flora Tristán; los centros de salud y servicios sociales, etcétera". Y, en tercer lugar, constituye un proceso de dinamización de la situación "tanto en el plus de seguridad que necesita el Polígono Sur como para las cuestiones administrativas (denuncias, DNI, etcétera)".

Maeztu ha subrayado que "no puedo comprender esta noticia, porque va en contra de las negociaciones realizadas hasta la fecha". "No dudo de la idoneidad de ponerla en una zona equidistante a la población que va a atender, a su radio de actuación, ponerla a 150 ó 200 metros para centrarla, si estuviésemos en un procedimiento de una zona normalizada. Pero eso no puede justificar lo que es una ruptura con los compromisos adquiridos, una herida en el plan integral y al mismo tiempo los efectos negativos que va a acarrear y el freno importante que va a suponer para el resto de las medidas".

En este sentido, Maeztu considera que se trata de "un incumplimiento grave" de todo lo trabajado conjuntamente por las administraciones sobre este asunto desde 2005, cuya documentación sobre todo este proceso tiene la Comisionada del Polígono Sur, Mar González.

Por ello, Maeztu apela al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, "que conoce muy bien la situación del Polígono Sur para que restablezca el acuerdo adoptado por la comisión interadministrativa del Plan Integral a fin de facilitar con dicha medida el objetivo tan importante de poner fin al aislamiento e inseguridad que aún padece el barrio". Además confía en que pueda recomponer esta situación, "dada la amplia trayectoria y el apoyo que siempre me dio durante mi anterior etapa como Comisionado en beneficio del Polígono Sur, tanto como Delegado del Gobierno en Andalucía como en su etapa de alcalde de Sevilla", asegura.

Jesús Maeztu también ha querido hacer este llamamiento como Defensor del Pueblo Andaluz, porque esta petición sobre la ubicación de la comisaría en el barrio supone también "un instrumento fundamental para hacer efectiva la garantía de los derechos de los vecinos de esta zona, conforme se desprende de las quejas y peticiones que trasladan a esta Defensoría".