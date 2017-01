Urbanismo ordena paralizar unas obras acometidas en una casa de Amor de Dios por caducidad de la licencia

28/01/2017 - 10:51

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado la "paralización inmediata" de unas obras acometidas en una antigua edificación de la céntrica calle Amor de Dios, dado que "las obras fueron iniciadas al amparo de la licencia concedida" en 2008 y declarada "caducada" en febrero de 2016.

A través de una resolución aprobada el pasado 23 de noviembre y recogida por Europa Press, la Gerencia de Urbanismo da cuenta de que allá por 2008 autorizó la "rehabilitación mediante reforma parcial" del número 32, accesoria A, de la calle Amor de Dios, "manteniendo el local de planta baja sin uso definido y una vivienda en las plantas altas", si bien en febrero de 2016 aquella licencia de obras fue declarada ya "caducada".

El edificio, por cierto, goza de la catalogación de Centro Histórico, con un nivel de protección D, es decir protección parcial en grado dos, tratándose de una "parcela afectada por el entorno de la Capilla de San José".

No obstante, una inspección a la finca cursada en primavera reveló que "las obras continúan en ejecución, estando colocando el contador eléctrico en el momento de la vista, no habiendo constancia de la existencia de otra licencia, por lo que se supone que la propiedad no ha tenido aún conocimiento de dicha caducidad".

"Según los antecedentes del Servicio de conservación, las obras fueron iniciadas al amparo de la licencia concedida, encontrándose la misma caducada a la fecha", señala la Gerencia de Urbanismo, que a tal efecto, ordena "la inmediata paralización de las obras, dado que las mismas carecen de licencia municipal", reclamando al promotor de las obras "la legalización de las actuaciones mediante la solicitud de la correspondiente licencia municipal".