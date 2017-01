El medallón de Franco no será el primero en salir de la Plaza Mayor de Salamanca

28/01/2017 - 11:00

El medallón de Franco de la Plaza Mayor de Salamanca está a la espera de un informe técnico que marque cómo proceder para su retirada, una "baja" que no será la primera del ágora en sus más de 260 años de historia. Otros ya salieron antes.

Personajes como Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma o Alfonso XII y su madre Isabel II también abandonaron el "corazón de la ciudad" tras la caída de sus reinados. En estos casos, sus rostros iban en hornacinas en el Pabellón Consistorial, que se retiraron por afrancesados y por republicanos, respectivamente.

No obstante, sus imágenes, salvo la de la mujer de Carlos IV, volvieron a la Plaza Mayor de Salamanca en 2005. Este retorno, ya como medallones, tuvo lugar con motivo del 250 aniversario de la Plaza, una decisión que trató de añadir efigies a nueve medallones vacíos con personajes de la realeza ausentes hasta el momento.

A pesar de que sigue habiendo medallones sin tallar -un total de 23-, hay uno de ellos que también llama la atención. El motivo de esa singularidad es que es el único de ellos que tuvo inquilino, además de por la peculiar forma de retirar su imagen.

En este caso se trata del dedicado a Manuel Godoy, que estaba junto al arco del Corrillo y que en 1808 fue quitado a golpe de piqueta, a petición de estudiantes contrarios a sus políticas y con autorización oficial para hacerlo. De ese momento, queda la huella de cómo fue arrancado de su lugar. Actualmente, se pueden ver las señales de esa piqueta que acabó con el relieve.

Así pues, la salida del medallón de Franco de la Plaza Mayor no será la primera, ya ha habido otras, pero la intención del Consistorio, al igual que la de distintos colectivos que se oponían a su presencia en la Plaza, es que la imagen se retire sin deterioro para la Plaza Mayor y para la propia figura, pues podría ir a un espacio expositivo sobre historia.

CONSERVACIÓN DEL MEDALLÓN

En este sentido, la presidenta de la Asociación , María Luisa Vicente, ha afirmado en estos últimos días que se encuentra muy "feliz" por la futura retirada de la imagen del dictador, gracias al informe de la Comisión de Patrimonio, que no ve "razones suficientes" para mantener el medallón del dictador en la Plaza.

No obstante, tras conocer que su deseo se hará realidad, Maria Luisa Vicente, ha remarcado ante los medios: "No queremos destruir la memoria, si lo hacemos no vamos a recordarla y se puede repetir".

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha adelantado que, en virtud del acuerdo de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento elaborará un proyecto que remitirá a ese mismo órgano para que "informe sobre las condiciones técnicas que deben guiar los trabajos de retirada de medallón con el fin de garantizar que no se produzca ningún daño en la Plaza Mayor, monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1973 y bajo la protección de la Unesco".

POSIBLES SUSTITUTOS

El medallón de Franco, tallado por el escultor salmantino Damian Villar - autor de otros medallones y obras en la ciudad-, ha estado desde 1937 en el Pabellón Real, el primero por el lateral que confluye con el Pabellón Consistorial.

Sobre posibles sustitutos en el lugar que quedará vacío, o posibles incorporaciones a otras enjutas de la Plaza sin personaje, algunos partidos políticos y colectivos ya han mostrado sus preferencias o candidatos.

Por ejemplo, ya en 2013, el Centro de Estudios Salmantinos sugirió la incorporación de García de Quiñones y Juan del Enzina, lo que supondría recuperar la labor de ir completando la iconografía - las últimas nueve incorporaciones tuvieron lugar a la vez en 2005-.

Otras posibilidades han llegado de manos del Grupo de Ciudadanos, que ya ha mostrado su apoyo a incorporar al actual Rey de España Felipe VI o a una alegoría de la transición española - no sería la primera, pues ya hay dos alegorías en referencia a las repúblicas (también incorporadas en el 250 aniversario de la Plaza)-.

No han faltado referencias a otras figuras como Alfonso IX de León, al que el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) ha recordado por ser "quien fundó la Universidad de Salamanca en 1218 y que, paradójicamente, carece de estatua alguna en la ciudad ni de medallón en la Plaza Mayor".