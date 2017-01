De los Santos ve su resultado en las primarias "mejor de lo esperado" y reafirma su apuesta por la "regeneración" de C's

28/01/2017 - 13:18

El militante sevillano de Ciudadanos (C's) Diego de los Santos, hijo de uno de los fundadores del Partido Andalucista (PA), que ha obtenido un 6,5 por ciento de los votos emitidos en las primarias convocadas en el partido naranja para escoger al nuevo presidente y a su Ejecutiva, ha valorado el resultado de su candidatura como "mejor de lo esperado", y ha insistido en la "idea de regeneración" del partido.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Así, el militante ha explicado a Europa Press este sábado que su candidatura, con un 6,5 por ciento del total de los votos emitidos, ha sido "un éxito" pese a quedarse lejos del 87,3 por ciento de apoyos que ha logrado el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ya que su objetivo era ser "un altavoz mediático para hacer un crítica constructiva del partido".

De los Santos ha señalado que "Rivera es importante en el partido" y que el fin principal no era precisamente ganar a Rivera porque era "inevitable" la victoria del líder actual, a quien le ha transmitido la enhorabuena por seguir al frente del partido, si bien espera que "tome nota" de algunos asuntos.

"Nosotros estamos en el partido porque creemos que la opción de regeneración política sigue siendo Ciudadanos y vamos a intentar hacer una crítica constructiva para conseguir ofrecer la promesa de regeneración, siempre sin dañar al partido", ha apostillado el andaluz.

Dentro de este proceso de elección, ha indicado que "no da por bueno" el sistema de voto empleado porque "no ofrece todas las garantías democráticas", y en ese sentido ha indicado que es necesario "sustituirlo". En esta línea, De los Santos ha asegurado que "el resultado no es contrastable", por lo que "no se puede dar por bueno cuando la veracidad del mismo no se puede contrastar".

Así las cosas, el militante sevillano de Ciudadanos (C's) Diego de los Santos ha hecho hincapié en que "el partido en general, Albert Rivera como candidato y la idea de regeneración deben ir unidas de la mano y nunca por separado".

CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 34,4% DE LOS MILITANTES

Cabe recordar que con un 87,3 por ciento de los votos, Rivera se ha alzado con la victoria frente a sus dos rivales, el sevillano Diego de los Santos --al frente de la candidatura Alternativa Ciudadana-- y el madrileño Juan Carlos Bermejo, cuya lista, Esencia Ciudadana, ha recibido un 6,2 por ciento de los votos, según ha informado la formación naranja. En estas primarias estaban todos los afiliados llamados a participar, si bien finalmente solo ha votado el 34,3 por ciento de los mismos.

En la votación, que se ha desarrollado telemáticamente entre el jueves a las 10,00 horas y el viernes a las 22,00 horas, han participado 6.874 militantes, de los cuales 5.999 han apoyado a Rivera, 452 a De los Santos y 423 a Bermejo. Con un censo de 20.065 afiliados, los que han votado representan el 34,3 por ciento.

Tras conocer los resultados, el presidente de Ciudadanos ha escrito un mensaje en Twitter dirigido a los militantes: "Gracias por haber confiado en mi equipo y en mí para seguir liderando este gran proyecto llamado Ciudadanos. ¡Ahora juntos a ganar el futuro!".