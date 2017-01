AMPL Díaz Tezanos dice que a Cantabria "le va mejor" cuando gobierna el PSOE y pide un congreso "sereno y eficaz"

28/01/2017 - 13:55

La secretaria general del PSOE-PSOE y vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado que a Cantabria "le va mejor" cuando gobiernan los socialistas; ha destacado la "oposición útil" que el partido está realizando a nivel nacional; y ha pedido un congreso "sereno, eficaz e integrador" que no sirva únicamente para "dirimir liderazgos". "Necesitamos acabar con la interinidad orgánica que nos ha comido muchas energías", ha dicho.

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Son algunas de las ideas que Díaz Tezanos ha lanzado este sábado durante su intervención inicial en el Comité regional del PSOE, donde ha vuelto a reivindicar la "firmeza e inteligencia" que ha demostrado su partido ante situaciones como el "chantaje" de Podemos, la anulación del Plan General de Santander o el "bloqueo" de los presupuestos.

La vicepresidenta del Gobierno PRC-PSOE ha hecho un repaso de los "avances" que se han conseguido en Cantabria "gracias al PSOE" en el año y medio que va de legislatura, y que a su entender demuestran que el partido es "un actor imprescindible para el avance de esta tierra".

"La presencia del PSOE en el Gobierno se nota, y se nota para bien de todos los ciudadanos", ha dicho Díaz Tezanos después de destacar que el ritmo de crecimiento del empleo en Cantabria "triplica" al de la media nacional y el descenso del paro "duplica" al registrado en el conjunto del país, a la vez que la economía está "convergiendo con el resto de España y acelerando su crecimiento".

"Avances" que, a su entender, tienen "más valor" si cabe en un contexto político "desfavorable" en el que los adversarios políticos han intentado "sacar rédito" de la situación, pero ante los que el PSOE ha "respondido con firmeza e inteligencia".

"Firmes para no ceder al chantaje de Podemos" sobre el cese de Salvador Blanco como director de Sodercan, que ha vuelto a calificar como una "pretensión antidemocrática e inaceptable"; y "para no aceptar la chapuza" como fórmula para solventar la anulación del PGOU de Santander, del que "no nos sentimos responsables y que no apoyamos en el Ayuntamiento", ha apostillado.

"No vamos a coger atajos, vamos a garantizar la seguridad jurídica", ha añadido la vicepresidenta, quien ha recordado que es la primera vez que el PSOE gestiona las competencias de Urbanismo, y lo quiere hacer "huyendo de los desatinos y despropósitos cometidos por quienes han gestionado el urbanismo en Cantabria" -el PP en la pasada legislatura y el PRC con anterioridad- y han provocado tantas sentencias de derribo.

Para Díaz Tezanos, el PSOE también ha demostrado "inteligencia colectiva" para encontrar soluciones a situaciones puntuales y para "desbloquear" la aprobación de los presupuestos de 2017. Así, ha dicho que frente al "bloqueo" que estaba suponiendo el pacto de investidura entre el PRC y Podemos, el PSOE "tomó la iniciativa" de pactar con Ciudadanos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Como principal reto de futuro ha señalado la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, en la que el PSOE reclama más recursos para financiar la dependencia y que Cantabria "esté en la parte alta de la financiación" por las peculiaridades de la región, que hacen que el coste de la prestación de los servicios sea un 20% superior.

También se ha mostrado partidaria de "reducir la horquilla de la financiación por habitante, que está sirviendo de coartada para predicar el secesionismo". Díaz Tezanos ha dicho que con el modelo actual, que se pactó con el PSOE en los gobiernos central y regional, Cantabria es la comunidad autónoma que más financiación por habitante recibe, un 25% por encima de la media.

En clave nacional ha puesto en valor algunas de las decisiones aprobadas en el Congreso con la "oposición útil" del PSOE, como el aumento del salario mínimo, la prohibición de los cortes de luz por falta de pago o la eliminación de las reválidas, "logros tangibles que benefician a los ciudadanos", ha apostillado.

A nivel orgánico, ha dicho que es necesario un PSOE "fuerte, con un liderazgo solvente" para afrontar los "retos de envergadura" que tiene ante sí, como dar solución al problema territorial, y de cara al congreso, ha pedido "responsabilidad y madurez para hacer un debate con serenidad, sosiego y respeto a las posiciones de cada uno".