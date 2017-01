(ampliación) susana díaz dice que el partido que haga “bien” su congreso, será quien gane las próximas elecciones

28/01/2017 - 14:42

- Afirma que cuando el PSOE "se deja de mirar el ombligo", gana elecciones

La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó este sábado que el partido que haga "bien" su congreso este año, será quien gane las próximas elecciones.

Díaz, en un acto en la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules (Cádiz), recordó que este año no hay ninguna convocatoria electoral sino que es un año donde todos los partidos hacen sus congresos. "Quien lo haga bien, gana las elecciones, y quien lo haga mal, va a perder".

El PSOE celebrará los próximos 17 y 18 de junio su 39 Congreso federal en el que se elegirá a un nuevo líder y una nueva dirección.

Por ello, señaló que el PSOE tiene ante sí una "oportunidad" para fortalecerse y "volver a recuperar la confianza y la seguridad" de la ciudadanía en un "momento de incertidumbre" donde la "protección" está en las instituciones.

La líder de los socialistas andaluces se mostró "convencida" de que el PSOE se va a "levantar muy pronto, muy rápido" y estará "en condiciones de ganar muy pronto" las elecciones después de nueve años desde la última victoria en unos comicios generales, gesta que dijo que no "puede parecer que es inalcanzable".

Díaz apostó por "reivindicar y poner en valor lo que nos une" porque "sólo nos va a ir bien si a todos nos va bien". Y añadió que la "mejor etiqueta" que puede tener un socialista es la de "compañero".

"No caben los complejos, solo el mirar al futuro desde la esperanza. El PSOE más que nunca necesita ser mucho PSOE, más PSOE que nunca".

La presidenta andaluza, uno de los nombres que suenan para liderar el partido, señaló que, como en todas las familias, en el PSOE cuando se discute luego "se sale más fortalecido".

"Cuando este partido se pone a currar, a trabajar, se deja de mirar el ombligo, se pone a pensar en los problemas de los ciudadanos, ofrece soluciones, se une y hace gala, honor, a quien han pasado antes por el PSOE, (entonces), los ciudadanos dan su confianza".

Díaz recordó los malos resultados electorales del PSOE con la candidatura de Pedro Sánchez en las dos últimas elecciones, aunque no citó al ex líder socialista, y afirmó que se produjo porque en plena crisis la gente se resignó y los socialistas no fueron capaces de dar un futuro mejor. "Hay que volver a ilusionar, explicar a los ciudadanos que se puede vivir mejor".

En este sentido, dijo que entonces se le hizo el "juego" a la derecha y Podemos, porque unos se resignan a que no se podía vivir mejor por la crisis, y a los que sólo "querían galopar en la indignación" de la gente.

28-ENE-17

