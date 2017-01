"No creemos en los derribos, sino en las reformas", dice Moriyón (Foro)

28/01/2017 - 15:13

La alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro en la localidad, Carmen Moriyón, ha defendido este sábado los principios de su partido. "Somos un partido de ideología abierta, que tiene como gran referencia la Constitución democrática de 1978 y el espíritu reformista. No creemos en los derribos sino en las reformas, convencidos como estamos que el presente es imperfecto", ha dicho en la convención de Foro que se celebra en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos.

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

En su discurso, Moriyón se ha referido a la renta social municipal que impulsa el gobierno municipal y del que está convencida que van a gestionar "con éxito".

"PSOE y PP no apoyan la renta social. No me extraña el rechazo de los socialistas, porque están detenidos todavía en la política del 'no es no' ante cualquier gobierno que no sea de su partido", ha apuntado.

Pero la Alcaldesa también ha querido lanzar en público sus reivindicaciones al Ejecutivo central. "No tengo ningún interés en criticar al Gobierno de España, pero lo que está ocurriendo con la depuradora, la regasificadora, los acceso a El Musel, la autopista del mar, y un largo etcétera, es un escándalo sin paliativos", ha afirmado.

En la convención también ha intervenido el secretario general de Foro en Gijón y concejal, Fernando Couto, quien ha dicho que es "el momento clave para desarrollar todas las iniciativas para que en 2019 Gijón esté en perfecto estado de revista". A su juicio, Foro no tiene ni dudas ni desgaste.

"El Gobierno de FORO aprobará una instrucción pionera en Asturias que pondrá fin al 'vía crucis' de la larga tramitación de licencias, permisos y concesiones que condiciona la necesaria competitividad y el dinamismo de la iniciativa privada", ha añadido.

Ha criticado el "urbanismo expansivo" que hacía el PSOE "que pretendía invadir con edificios de cinco alturas la zona rural" y ha puesto en valor el modelo de Foro, que es "creativo y sostenible".