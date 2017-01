Ribó y familiares de Blasco Ibáñez conmemoran la muerte de "la figura más universal de la ciudad en siglos"

28/01/2017 - 17:03

El Ayuntamiento quiere que el sarcófago del escritor se exponga en el Museo de Bellas Artes

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha participado este sábado en la conmemoración de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez, un acto al que han asistido sus descendientes y en el que el primer edil ha destacado que el escritor es "la figura más universal que ha tenido la ciudad en los últimos centenares de años", tanto por su obra literaria como por ser "una persona muy defensora de la democracia frente al militarismo de la Primera Guerra Mundial".

El homenaje ha tenido lugar en el Cementerio Municipal de Valencia y ha contado también con la presencia de familiares de Blasco Ibáñez, de la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, y de otros miembros del equipo de gobierno. Además de Ribó, durante el acto han intervenido el presidente de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez, Ignacio Soler, y el presidente de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez, Fernando Millán.

El alcalde ha recordado el 80 aniversario de Valencia como capital de la República "gracias a figuras como la de Blasco Ibáñez, una persona muy activa y luchadora de la libertad". "Creo que es muy importante que reivindiquemos nuestras raíces, y en las raíces de Valencia la figura de Blasco Ibáñez es imprescindible", ha indicado.

"POTENCIAR LA DIFUSIÓN DE SU FIGURA"

Durante su intervención, ha subrayado que "el Ayuntamiento ha asumido durante este año Blasco Ibáñez 2017 la tarea de potenciar la amplia labor de recuperación y difusión de la figura del escritor que desde la Casa Museo Blasco Ibáñez se realiza".

"La muerte reduce a polvo nuestro cuerpo pero no puede borrar el recuerdo que nuestro paso ha dejado. Y más si éste se ha concretado en una obra. Vicente Blasco Ibáñez fue un valenciano excepcional y si destaco esta característica es porque por encima de sus méritos más evidentes, siempre guardó un amor especial por su tierra, no solo en sus novelas costumbristas sino en su esfera íntima", ha subrayado Ribó.

El alcalde ha ensalzado la figura de Blasco Ibáñez como "un luchador, un hombre profundamente implicado en los problemas sociales de su tiempo, un político, un periodista, alguien que supo poner toda su acción al servicio de sus ideales". "No siempre triunfa la muerte cuando pervive el recuerdo", ha aseverado.

El bisnieto del escritor, Emilio Muñoz Blasco, ha agradecido que "el consistorio y las autoridades se vuelquen" en la difusión de la figura de Blasco Ibáñez. "Nosotros hemos estado muchos años intentando que su figura no se olvide, lo que hemos podido nosotros lo hemos intentado hacer. No queremos abandonar esto y queremos hacer todo lo posible para que no se olvide", ha dicho.

TRASLADO DEL SARCÓFAGO

Por otra parte, Gloria Tello ha explicado que el Ayuntamiento, propietario del sarcófago de Blasco Ibáñez, hizo un depósito del mismo al Museo de Bellas Artes. "Después, sin que hayamos encontrado ninguna documentación, ningún expediente, este sarcófago se trasladó al Centro del Carmen", ha añadido.

"Ahora sabemos que hay intención por parte del director del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, Jose Luis Perez Pont, y del museo, de devolver el sarcófago de nuevo al Museo de Bellas Artes", ha indicado.

Así, ha insistido en que la intención de la administración municipal es "que ese traslado se realice en las condiciones óptimas de un elemento patrimonial de la importancia del sarcófago y que una vez en el museo se mantenga en las condiciones óptimas de exposición y que esté expuesto al público". "Nos gustaría que fuera un elemento visitable y que no estuviese en un depósito", ha reiterado.