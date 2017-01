Rajoy destaca el "descomunal" cambio de Galicia en sus 35 años de autogobierno y ensalza a Albor como artífice

28/01/2017 - 17:21

Subraya que el primer presidente de la Xunta "pilotó los primeros pasos de verdad de la autonomía gallega"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho balance de los 35 años que cumple el autogobierno de Galicia para destacar el "descomunal" cambio que se ha producido en la Comunidad durante este tiempo.

En una entrevista con la TVG con motivo del 35 aniversario del Parlamento gallego, Rajoy ha ensalzado la "gran" figura del expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, que "pilotó los primeros pasos de verdad de la autonomía gallega", "con todas las nuevas competencias", e "hizo las cosas muy bien".

Así, considera que Albor, que ahora tiene 99 años, es "uno de los políticos importantes que ha habido en Galicia y en España", y ha valorado "el empeño" y "la tenacidad" que ponía para que "en Galicia hubiera una autonomía de verdad".

Mariano Rajoy fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia en las elecciones de 1981. Tras ello, fue designado director xeral de Relacións Institucionais de la Xunta en 1982 y, en 1986, vicepresidente del Gobierno gallego.

Al respecto, recuerda que en 1982 "todavía había algunas zonas" en Galicia "en donde no había luz eléctrica", y "había muchísimas aldeas" en donde "no había teléfono", a lo que se unen cambios "abismales" en carreteras y ferrocarril en este periodo. "El cambio que se produjo en el nivel de vida de los gallegos fue verdaderamente increíble", sostiene, "sobre todo en los pequeños municipios".

UNA ETAPA "MUY BONITA"

Así, ha hecho un repaso por aquella época en la que el Parlamento estaba en el Pazo de Xelmírez, en vez de su actual ubicación en la Rúa do Hórreo de Santiago, en una sede que les "prestó" el Arzobispado, y en donde salió elegido como presidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (entonces en Alianza Popular). En aquel momento, cuenta Rajoy que como director xeral no tenía despacho, hasta que le "consiguieron" uno en la Rúa do Vilar.

De esos momentos, asegura que trabajaron "mucho", "con mucha ilusión, muchas ganas", y "muy poquitos medios", "en un momento muy bonito", si bien en esa primera etapa las competencias de la Xunta eran "mínimas", hasta que consiguió la primera relevante, que fue educación.

"Lo que han cambiado estos 35 años, porque hoy en día la Xunta, de no tener nada, ahora gestiona la práctica totalidad de las políticas sociales", reflexiona.

PROGRAMA ESPECIAL

Esta es la primera entrevista que Rajoy concede a la televisión pública gallega desde que accedió a la Presidencia del Gobierno español en el año 2011.

Esta entrevista se incluye en el programa 'Contraportada', que ha contado también con un reportaje con entrevistas a diputados gallegos que desempeñaron cargos públicos a lo largo de las distintas legislaturas, como Xosé Luis Barreiro, José Manuel Romay Beccaría, Juan Corral, María Jesús Sanz, Alfredo Conde, Tomás Pérez Vidal o Francisco Vázquez.