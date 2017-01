La Fe participa en un estudio internacional que identifica una nueva causa genética de muerte súbita en cardiopatías

Un artículo publicado en el último número del Journal of the American College of Cardiology (JACC) identifica molecularmente una nueva causa de muerte súbita en casos de miocardiopatía dilatada o arritmogénica. Se trata de alteraciones en el ADN, concretamente, truncamientos en el gen de la filamina C (FLNC) que provocan la generación de moléculas anormalmente cortas de la proteína llamada filamina C. Una variación de tamaño que impide que ejerza la función que desarrollaría en un corazón sano.

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El trabajo --en el que han participado especialistas del Hospital La Fe de Valencia-- ha sido publicado en JACC, una de las revistas referentes mundiales en el campo de la cardiología y recoge los hallazgos de un trabajo colaborativo, multicéntrico e internacional en el que han participado la empresa de diagnóstico genético Health in Code, así como una decena de investigadores de hospitales españoles, italianos e israelíes.

Entre ellos se encuentran la doctora Esther Zorio, cardióloga del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y la doctora Pilar Molina, patóloga del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLV), ambas adscritas a un grupo de investigación acreditado en cardiopatías familiares y muerte súbita del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe). La importancia de esta investigación ha sido reconocida con un editorial del doctor Valentín Fuster, publicado también en JACC, detalla la Generalitat a través de un comunicado.

TRAS LA PISTA DE UN GEN TRUCADO

La aportación de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar de La Fe a este estudio internacional parte del trabajo de la que coordina la doctora Zorio: "Una de las familias de la unidad seguía en estudio tras la muerte súbita de uno de sus miembros por miocardiopatía arritmogénica izquierda identificada en la autopsia. El estudio genético realizado por Health in Code identificó un truncamiento en el gen de la filamina C (FLNC)".

Simultáneamente, la unidad analizó a otro paciente, en este caso tras recibir un trasplante cardíaco por miocardiopatía dilatada con alta carga de arritmias ventriculares y antecedentes familiares de muerte súbita. "Estudiamos al paciente trasplantado desde el punto de vista genético y se descubrió otro truncamiento del gen de la FLNC.

Cuando la empresa de diagnóstico genético identificó más truncamientos en FLNC en otras familias con diagnósticos clínicos similares procedentes de otros centros, se disparó la sospecha de que podía estar jugando un papel causal en esas cardiopatías, a pesar de que no estaba descrita esa asociación en la literatura científica. Al reunir toda la información clínica y genética de las familias incluidas en el trabajo esta sospecha quedó confirmada", explica Esther Zorio.

Con la experiencia acumulada desde la creación de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar en 2008, las doctoras Esther Zorio y Pilar Molina destacan que el avance más inminente que se deriva de este estudio publicado en JACC es que el gen de la filamina C debería incluirse a partir de ahora, no solo en los estudios genéticos por miocardiopatía hipertrófica, sino también en los de miocardiopatía dilatada o arritmogénica. Muchas de las familias del estudio tenían antecedentes de muerte súbita, y la colaboración de forenses y cardiólogos fue clave para poder llegar a un diagnóstico anatomopatológico preciso (con el estudio experto del corazón macroscópico e histológico) y genético (estudios realizados en muestras de sangre obtenidas en la autopsia del fallecido).

El doctor Luis Martínez-Dolz, jefe de servicio de Cardiología del Hospital La Fe, y el doctor Juan Giner, jefe del servicio de Patología del IMLV y coordinador de la subunidad forense de la citada Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar, sostienen que el abordaje de las familias con cardiopatías familiares y muerte súbita debe ser integral y amplio desde la asistencia, la investigación y la docencia, y también institucional, donde las administraciones de Sanidad y Justicia trabajen de forma coordinada por el beneficio de los familiares en riesgo de haber podido heredar el mismo defecto genético que el fallecido.

La Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar, creada en 2008, siempre ha contado con el respaldo del Hospital y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, aseguran desde la administración autonómica.

Asimismo, apuntan, las consellerias de Sanitat Universal i Salut Pública y Justícia i Administracions Públiques han facilitado esta colaboración con un adecuado marco legal y tanto la Sociedad Valenciana de Cardiología como el Colegio de Médicos de Valencia han reconocido la idoneidad de esta forma de trabajar en materia de muerte súbita.

Además, el Biobanco La Fe alberga la colección de muestras de muerte súbita que permitirá avanzar en el conocimiento de las cardiopatías familiares (la inmensa mayoría, enfermedades raras) y, por su parte, la Plataforma de Secuenciación de Hospital La Fe realiza la totalidad de los estudios genéticos en los familiares de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar cuando ya se conoce dónde está la mutación causal y oferta estudios de ultrasecuenciación para identificarla.

Las autopsias son con frecuencia el punto de partida para el estudio de familias que no eran conocedoras de tener una cardiopatía. Además de la causa de la muerte, aportan una gran cantidad de información adicional y permiten rescatar material biológico muy útil para realizar estudios genéticos que permitirán conocer cómo actuar con los familiares. El artículo también confirma que hay que estudiar a las familias con cardiopatías genéticas desde un prisma multidisciplinar. La Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar del Hospital La Fe es pionera en la colaboración multiinstitucional entre Sanitat Universal y Justícia.

Desde distintos grupos de trabajo, como el de Cardiopatías Familiares de la Sección de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología y desde la Sociedad Española de Patología Forense, se trabaja para extender a otras regiones este abordaje integral (asistencial, investigador y docente) y multiinstitucional.

EN NÚMEROS

Actualmente, la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar ha incluido ya a 2.000 pacientes y aúna el trabajo de personal médico e investigador. En 2013, los pacientes de la Unidad decidieron unirse para poner en marcha la Asociación Valenciana de Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita de la Comunidad Valenciana, una asociación sin ánimo de lucro impulsada por pacientes, familiares y profesionales médicos.

La muerte súbita es un fenómeno de gran impacto que, en un 90% de los casos, tiene origen cardíaco. Cada año mueren 9.000 personas en España (900 en la Comunitat Valenciana) por esta causa. Entre el 25% y el 50% de las cardiopatías causantes de muerte súbita en niños y en adultos son hereditarias. Las miocardiopatías asociadas a la muerte súbita se consideran enfermedades raras en términos de frecuencia.