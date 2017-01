Cenicientos y Moraleja de Enmedio piden ayuda al Gobierno central ante la situación "imposible" que les genera su deuda

29/01/2017 - 11:14

Falta de liquidez y no poder hacer frente al pago de proveedores, algunos de sus problemas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Moraleja de En medio y Cenicientos han solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que interceda ante el Ministerio de Hacienda ante la situación de "urgencia" que atraviesan ambos municipios por el volumen de su deuda, pues con los recursos de los que disponen es "imposible" reducirla y tener liquidez para, por ejemplo, pagar a sus proveedores.

Los dos ayuntamientos mantuvieron una reunión con representantes de la FEMP y la Federación Madrileña de Municipios (FMM) para exponer su "angustiosa" situación y exponer la necesidad de articular desde el Gobierno central un fondo de reordenación o un plan de pago a proveedores al que se puedan acoger, pues sin ello no podrán hacer frente a todas sus obligaciones.

Los dos municipios presentan una situación similar, al ser poblaciones pequeñas en población que presentan una elevada deuda, con muchas dificultades para pagar a proveedores y con problemas de liquidez. Las dos alcaldesas, que pertenecen al PSOE, lamentan la elevada deuda heredada de los anteriores ejecutivos y reclaman ayuda, mediante mecanismos financieros, a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Hacienda.

Por ejemplo, la alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez ha explicado a Europa Press que la localidad cuenta con una población de unos 2.000 habitantes, su presupuesto anual es de 1,5 millones y arrastraba una deuda cuando entró la nueva corporación municipal de unos 11 millones de euros, que ha logrado reducir en torno a 10 millones.

Núñez ha calificado de "dramática" la situación del municipio cuando entró el nuevo Gobierno local, con 200.000 euros de deuda a proveedores con "facturas en los cajones", reclamaciones de pagarés, fincas "embargadas", con retrasos en el pago a trabajadores, deudas con Hacienda e impagos a la Seguridad Social y una deuda comercial con bancos de 1,5 millones. Incluso hay una querella contra el exalcalde Jesús Ampuero por gastos injustificados.

La alcaldesa de Cenicientos alega que son "austeros" con una importante reducción de gasto y que la difícil situación económica del municipio les lleva, por ejemplo, a no poder disponer de un arquitecto municipal. Se han renegociado pólizas de seguros, entre otros ahorros, pero entiende que no el Consistorio no tiene margen suficiente para poder hacer frente a todas sus obligaciones de pago por sus medios.

"Necesitamos salir adelante", ha comentado Núñez para enfatizar en que el municipio "no puede declararse en quiebra porque tienen que dar servicios a los ciudadanos". A su juicio, se requieren "medidas extraordinarias" con fondos que permitan salir al municipio de su situación actual, ya sea con un fondo de reordenación o planes a proveedores para poder seguir acometiendo inversiones que son necesarias para la ciudadanía.

Por ello, tanto Cenicientos como Moraleja de Enmedio han solicitado a la FEMP que trate de mediar con el Gobierno central para tratar de articular mecanismos que permitan encauzar su economía de cara al futuro.

MORALEJA DE ENMEDIO: "ESTAMOS AHOGADOS"

En una línea similar se ha manifestado la concejal de Hacienda de Moraleja de En medio, María Ángeles Fernández. En declaraciones a Europa Press, explica que el municipio (con 5.000 habitantes) presenta una deuda que ronda los 38 millones de euros, entre los que se incluyen pagos pendientes con proveedores, Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

La edil expone que, en su caso, tienen muchas dificultades para pagar a los proveedores, algo que no puede sostenerse en el tiempo, a raíz de su abultada deuda mientras que cumplen con el pago de tributos y sus obligaciones con la Seguridad Social.

Fernández expone que la liquidez es otra cuestión relevante para el municipio, pues este mes la tiene asegurada pero que no para el que viene. Ahora mismo, dado que no pueden solicitar subvenciones por su economía, el municipio sale adelante con los recursos que obtiene de sus propios impuestos.

Mañana la alcaldesa de Moraleja de Enmedio acudirá con la secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, al Congreso de los Diputados, donde se reunirán con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, para analizar la situación económica del municipio.