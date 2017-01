El MWC amplía su logística ante una previsión de más de 100.000 asistentes

29/01/2017 - 11:47

La organización del Mobile World Congress (MWC) ha reforzado el sistema de acreditaciones para atender a los más de 100.000 participantes previstos para la edición 2017, de forma que podrán recoger su identificación en dos hoteles que cubren la zona de Glòries y el Fórum de Barcelona, hasta este año sin puntos de recogida.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Así, a los puntos de recogida de otras ediciones en el Aeropuerto, Fira Gran Via, Passeig de Gràcia y estación de Sants, se suman los hoteles Barcelona Princess del Fórum y Silken Barcelona junto a Glòries, según informa la web del congreso, que anima a quienes se alojen en el área a acudir a estos puntos.

El MWC 2016 registró un nuevo récord de 101.000 personas en el recinto Gran Via y Montjuïc de Fira de Barcelona, un 6% más que en 2015, y GSMA, la asociación que agrupa la industria móvil mundial y que impulsa el evento, espera repetir esta cifra en 2017, según sus previsiones de agosto.

La próxima edición del MWC, que lleva por lema 'Mobile: The Next Element', tendrá lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, con actividades paralelas y el congreso para emprendedores 4YFN en el recinto Montjuïc.

INNOVATION CITY

La Innovation City de la GSMA también presenta novedades, ya que se reubicará en el Hall 4 y ampliará espacio y número de expositores, que ofrecerán "demostraciones inmersivas", según GSMA.

Algunas de las firmas confirmadas son AT&T, Cisco Jasper, KT Corporation y Sierra Wireless, así como por primera vez Huawei y Unlimit de Reliance Group, que mostrarán avances en 5G, Internet de las cosas, seguridad e identidad, entre otros.

En un espacio que en 2016 recibió casi 30.000 visitantes, los asistentes encontrarán experiencias guiadas tecnológicamente que reflejan las mejoras que los productos y servicios conectados a los móviles aportan a la vida cotidiana de ciudadanos y empresas.

NEXTECH

Otra de las novedades del MWC 2017 es el NEXTech, que se ubicará en el Hall 8.0, con pabellones y "zonas de experiencia" que presentarán las últimas tendencias tecnológicas, así como diversos eventos con socios y sesiones educativas.

En este espacio se celebrarán reuniones con las compañías líderes en áreas como la inteligencia artificial, los 'drones', Internet de las cosas, la robótica y la realidad virtual o realidad aumentada.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de sumergirse en experiencias de 360 grados en la Zona de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, y repetirá el Pabellón del Grafeno, en el que se presentará el impacto de este material sobre muchos de los componentes de bloques de construcción de la industria de las comunicaciones móviles, como las tecnologías de pantalla, el sensor y el chip.

Por su parte, las conferencias del MWC 2017 explorarán temas como el comercio digital, las tecnologías disruptivas y la movilidad empresarial.