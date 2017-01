La Valedora do Pobo prevé "más quejas" en el informe sobre el año 2016, que espera presentar este primer trimestre

29/01/2017 - 17:09

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, prevé "más quejas" en el informe sobre el año 2016, que espera finalizar y presentar este primer trimestre de 2017.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la Valedora do Pobo ha explicado que, el hecho de que haya más quejas no significa que las cosas estén peor, sino que la ciudadanía "se queja más porque es más conocedora de sus derechos, de la institución y confía más en ella".

Preguntada por los asuntos que esta institución no logró solventar, considera que éstos no le restan autoridad a la institución que representa: "Tenemos un índice de respuesta y eficacia muy elevados, pero no tenemos una varita mágica para solucionar un problema", ha relatado, para luego indicar, no obstante, que la institución tiene que "seguir insistiendo y haciendo las cosas un poco mejor".

A continuación, ha asegurado que las personas mayores, particularmente las mujeres, tienen "muchos problemas" porque se produce una "multidiscriminación": "El hecho de cumplir años no debería ser un problema. Los deberíamos ver (a las personas mayores) como personas con autoridad que podrían ayudar a los otros".