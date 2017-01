Los interinos se muestran contrarios a la convocatoria de oposiciones de primaria en la Región

29/01/2017 - 18:29

Tras el anuncio en medios de comunicación de la celebración de oposiciones al cuerpo de Maestros, Aidmur quiere mostrar "nuestro desacuerdo de manera pública, puesto que la Consejera de Educación, no se digna a recibirnos ni a dialogar sobre un tema que nos afecta directamente, como es la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros".

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

En su última asamblea abierta a todo el colectivo, no sólo a los asociados, más del 90% de los asistentes votaron no a la celebración de oposiciones al cuerpo de Maestros. Las razones es que en el 2016 se celebraron oposiciones al cuerpo de Maestros y el colectivo interino sufrió un importante efecto llamada, puesto que no se convocaron oposiciones en ninguna de las Comunidades limítrofes.

Este efecto llamada supuso que unas 6.000 personas que engrosaban la lista de interinos de este cuerpo pasaran a ser 11.000 personas, que ni tienen ni tendrán opciones de trabajar el presente curso escolar.

Por otro lado, afirman que "esta decisión inesperada de convocatoria de oposiciones ha causado un gran malestar y perjuicio a muchos compañeros de Primaria que están formándose y realizando Másters, así como perfeccionando sus idiomas, ya que no disponen de tiempo material para abarcar sus estudios con la preparación de una oposición. Ahora se ven en la tesitura de abandonar esos estudios y perder el dinero y tiempo invertido, o clausurarse en sus hogares e intentar dar lo mejor de ellos en todo lo propuesto".

También defienden que el efecto llamada que sufrirán los compañeros de Secundaria es motivo más que suficiente para no celebrar oposiciones a este cuerpo; que las continuas declaraciones y titubeos de la Consejera de Educación "la han llevado hasta casi el mes de febrero a anunciar este despropósito de convocatoria"; ninguno de los partidos políticos ni sindicatos presentes en la asamblea estaban de acuerdo con dicha convocatoria; y los trabajadores de esta administración merecen respeto y "esta caprichosa e inquina manera de actuar afecta directamente a la calidad de la enseñanza".