Renuncian a su acta de diputado los conselleiros de Facenda, Infraestruturas, Cultura, Sanidade y Medio Rural

29/01/2017 - 18:42

Feijóo opta por las cuatro personas con más antigüedad en su Ejecutivo y por Rey Varela, presidente del PP ferrolano, para compaginar Xunta y Parlamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

Los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez; y de Medio Rural, Ángeles Vázquez, dejarán su acta de diputado en el Pazo do Hórreo para centrarse en su labor en el Gobierno de la Xunta de Galicia.

En cambio, compatibilizarán Parlamento y Xunta el vicepresidente del Gobierno gallego y líder del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato; la titular de Mar, Rosa Quintana; el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; y el titular de Política Social y presidente del PP ferrolano, José Manuel Rey Varela.

Los cinco conselleiros que renunciarán a su acta, tal y como ha informado el Grupo Parlamentario Popular en un comunicado, procederán a firmar su dimisión durante la próxima semana --probablemente este mismo lunes-- con el objetivo de que los nuevos parlamentarios puedan tomar posesión de sus escaños en el primer Pleno que se celebre.

En concreto, los nuevos diputados por la provincia de A Coruña serán Soraya Salorio, 'número dos' del PP de Sada, y Gonzalo Trenor, quien regresa de este modo a la Cámara gallega. Por su parte, por la provincia de Pontevedra, tomarán posesión de sus escaños Isabel Novo; el exalcalde de Tui Moisés Rodríguez; y el presidente local del PP de Pontevedra, Jacobo Moreira. A continuación, el Grupo Popular procederá a reordenar sus portavocías de áreas y miembros de cada comisión.

LOS MÁS VETERANOS

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por las cuatro personas con más antigüedad en su Ejecutivo --Rueda, Mato, Quintana y Conde-- y por el conselleiro de Política Social y presidente del PP ferrolano, José Manuel Rey Varela, para compatibilizar el trabajo en el Parlamento y en el Gobierno de la Xunta.

Según han indicado a Europa Press fuentes del partido, se trata de un gesto hacia las personas que acompañan al presidente desde 2012. En concreto, Rueda, Quintana y Mato ya formaban parte del primer Ejecutivo de Feijóo, nombrado en abril de 2009. En cambio, Conde no fue conselleiro hasta la segunda victoria del PP en el año 2012, cuando relevó a Javier Guerra.

No obstante, estas mismas fuentes han recordado que Conde, "una apuesta personal del presidente", ya formaba parte del Gobierno gallego en calidad de asesor antes de dar el salto desde el anonimato a la carrera política para encabezar la cartera de Economía. Pero además, en la última remodelación del Gobierno de la Xunta, sumó el área de Emprego a las que ya dirigía, que eran Economía e Industria.

El hecho de que el empleo esté mejorando, consideran desde el partido, le otorga mayor peso a Conde, sumado a los "buenos resultados" que los populares cosecharon el pasado 25 de septiembre en la provincia de Lugo, en donde el conselleiro de Economía encabezaba la candidatura del Partido Popular.

Así las cosas, Francisco Conde, hombre de confianza del presidente, ha ido ganando peso poco a poco en el Gobierno de Feijóo, pasando del total anonimato a desempeñar una carrera política como titular de Economía, Emprego e Industria. Pero además, el hecho de que Conde y Rey Varela mantengan su acta de diputado se puede interpretar como una voluntad del presidente de la Xunta por reforzar tanto el área económica como la social.

REY VARELA, PESO LOCAL

Si el criterio para que Rueda, Mato, Quintana y Conde mantuvieran su acta de parlamentario era su veteranía en el Ejecutivo gallego, el argumento en el caso de Rey Varela es su peso como presidente local. Y es que preside el PP de Ferrol, en donde ejerció como alcalde desde 2011 hasta 2015, período en el que también desempeñó la labor de presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). De este modo, será el único presidente local del partido que ejercerá como representante de la ciudadanía tanto en el Parlamento como en el Gobierno gallego.

Estas fuentes del partido han destacado los "notables resultados" alcanzados por Rey Varela en las elecciones municipales de 2015. No obstante, al no obtener la mayoría absoluta --se quedó a dos escaños-- no logró revalidar la Alcaldía, que ahora se encuentra en manos de Jorge Suárez, de Ferrol en Común.

En lo que respecta al actual conselleiro de Política Social, que ejerce este cargo desde octubre de 2015, dentro del partido no se descarta que pueda optar de nuevo a la Alcaldía de Ferrol en las próximas municipales, al igual que suena el nombre de Beatriz Mato para postularse a la Alcaldía de A Coruña, actualmente encabezada por Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica.

ESCAPAR DEL DEBATE SUCESORIO

En lo que respecta a Alfonso Rueda, único vicepresidente del Gobierno de la Xunta y 'mano derecha' de Feijóo, todas las quinielas apuntaban a que mantendría su acta de diputado. De este modo, el también presidente de los populares pontevedreses mantiene su poder en un escenario en el que el presidente gallego busca escapar de cualquier debate sucesorio y centrarse únicamente en el Gobierno de la Xunta.

De hecho, esta podría ser una de las razones por las que ha decidido que sean un total de cinco personas las que mantengan su acta como diputado: precisamente para no dar ninguna pista.