Barbón (PSOE) celebra que haya varios candidatos a las primarias para que así se pueda votar

30/01/2017 - 9:20

El alcalde de Laviana, el socialista Adrián Barbón, se ha referido al proceso de primarias en el PSOE, una vez que ya haya dos candidatos que han anunciado que presentarán su candidatura a la secretaría general: Patxi López y Pedro Sánchez. Barbón, ha considerado qu eso es una buena noticia porque el hecho de que haya varios candidatos garantiza que los militantes puedan votar y "lo más importante es que la militancia tenga la soberanía de decidir".

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

En su cuenta de Facebook, Adrián Barbón, ha escrito una entrada referida al proceso en el que explica que tras la última reforma de los estatutos del PSOE se establece el procedimiento de primarias, pero siempre bajo una condición: que haya varios candidatos. "Es decir, si sólo se presenta un candidato o candidata al proceso de primarias, queda proclamado sin votación como responsable de la Secretaría General", ha apuntado en su escrito, recogido por Europa Press.

"¿Recordáis aquellos llamamientos que algunos dirigentes del Partido hacían a que no hubiera más que un candidato en el congreso? Pues bien: de ser así, bajo un falso prisma de la 'unidad', la militancia no votaría, no tendría nada que decir...", ha advertido el primer edil de Laviana.

Para Barbón, la "grave crisis" que vive el PSOE sólo se solucionará realmente si la militancia vota. Algo que se explica porque, a su juicio, quien más "ha sufrido" con el voto que el Comité Federal decidió en la investidura de Mariano Rajoy (PP) han sido precisamente los militantes. El alcalde socialista ha insistido en pedir a la militancia que no abandonen y se queden en el PSOE para "decidir ellos" con su "voto soberano". También ha animado a los simpatizantes a que se afilien. "El PSOE es un partido de militantes, no de cuadros...", ha afirmado.