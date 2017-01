UPN ve "indispensable" una nueva red ferroviaria y pide a los gobiernos central y navarro que "estén a la altura"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha esperado que en la reunión que van a mantener este martes en Madrid el vicepresidente navarro de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ambas administraciones "sepan estar a la altura", ya que "es indispensable la construcción de una nueva red ferroviaria en Navarra para pasajeros y mercancías".

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

"La Navarra del siglo XXI no puede estar aislada del resto de España y de Europa, los navarros merecen los mismos servicios que tienen el resto de los españoles", ha reivindicado en rueda de prensa el presidente regionalista.

Por ello, ha exigido al Gobierno de Navarra que "pase de las palabras a los hechos", que "este proyecto se convierta en un proyecto prioritario para la Comunidad foral" y que "se defienda con la misma determinación que lo está defendiendo el Gobierno vasco", puesto que "lo que es bueno para la Comunidad Autónoma Vasca también es bueno para Navarra".

Además, ha reclamado al Ejecutivo foral que se deje de "dudas" y "se pronuncie con claridad", ya que "aunque Ayerdi está hablando de que se quiere apostar por esta infraestructura, no menos cierto es que el Gobierno de Navarra no ha tomado ninguna decisión que no esté pactada con el resto del cuatripartito".

"Me da la sensación de que no lo tienen pactado, porque EH Bildu ha dicho no al tren de alta velocidad y Podemos también ha dicho no", ha afirmado Esparza, para agregar que UPN no quiere que la reunión en Madrid con el ministro sea "un teatrillo". Por este motivo, ha instado a Ayerdi a "sentarse con sus socios aquí y que diga todo el mundo alto y claro si se apuesta o no por este proyecto".

Según ha dicho, si el Gobierno de Navarra "necesita el apoyo de UPN" para la construcción de una nueva red ferroviaria adaptada al ancho europeo "lo tendrá", porque Navarra "no puede quedar al margen y pasar esta oportunidad". "Para sacar este proyecto adelante le tendemos la mano", ha afirmado.

Asimismo, Esparza ha pedido al Estado que "confirme el acuerdo que UPN está trabajando con el PP" para el apoyo de la formación regionalista a los Presupuestos de 2017, en el que exige al Gobierno central "la regularización de los 45 millones que se deben a Navarra y que se continúe con el proyecto; el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra; el convenio con el CENER y el desbloqueo de la autovía que une Soria con Tudela".

"Estas cuatro cuestiones están recogidas en ese posible acuerdo en el que estamos trabajando y que creemos que llegará a buen puerto", ha planteado el líder de UPN, quien ha afirmado que a día de hoy no tiene "ninguna duda" de que estas demandas "se van a incluir" en las cuentas de este año.

"LIMITACIONES" DEL ACTUAL TRAZADO

En su exposición, Esparza ha defendido la construcción de una nueva red ferroviaria en la Comunidad foral teniendo en cuenta "las limitaciones que tiene nuestro actual trazado desde el punto de vista de los pasajeros y las mercancías" y que la red "no está adaptada al ancho europeo, algo que tenemos que subsanar lo más amplio posible".

Además, ha remarcado que "en el resto de España se están construyendo o están ya operativas plataformas de ancha europeo o de alta velocidad" y ha reivindicado que "lo que se está desarrollando en el resto de España también se desarrolle en Navarra".

"Los navarros merecen los mismos servicios que tienen el resto de los españoles y es que, además, con nuestros impuestos, nuestra aportación al Estado, se están haciendo todas las redes en el resto de España", ha apuntado Esparza, para remarcar que "la inmensa mayoría de esta infraestructura la paga el Estado".

Igualmente, el líder de UPN ha subrayado que "en un futuro próximo todas las capitales de provincia van a contar con estos servicios" y ha advertido de que "la competitividad de Navarra está ligada a las buenas comunicaciones con el resto de España y Europa".

Así, ha defendido que las empresas navarras "necesitan" esta infraestructura y ha puesto como ejemplo de ello a Volkswagen, "con la apuesta que ha hecho en el desarrollo del segundo modelo", o la industria alimentaria, que "es una de las grandes exportadoras".

"El conjunto del tejido económico necesita esta infraestructura y nuestros ciudadanos también, merecemos tiempos de viaje que sean competitivos con el resto de España", ha argumentado Esparza, para señalar que, además, el tren de alta velocidad "será un atractivo más para ser capaces de captar inversiones y para que las empresas que están aquí puedan ampliar su actividad".

Además, desde el punto de vista urbanístico, Esparza ha puesto de relieve que "este proyecto permitirá en Pamplona una demanda histórica, incluir la financiación necesaria para que el barrio de Echavacoiz sea un barrio como los demás y acabar con una ciudad partida en dos".