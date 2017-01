Cataluna. ciudadanos no descarta impulsar una comisión de investigación sobre el uso de datos personales

30/01/2017 - 13:25

- Arrimadas se prepara para "liderar una alternativa" al independentismo convencida de unas próximas elecciones

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró este lunes que su partido no descarta impulsar una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña para dilucidar el uso que la Generalitat y organismos afines han hecho de datos personales de ciudadanos de la comunidad autónoma con la finalidad de facilitar su camino independentista.

Arrimadas se estrenó como portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos recién elegido en primarias liderado por el presidente, Albert Rivera, un cargo que compatibilizará con el ejercicio de la oposición en Cataluña y su próxima candidatura a la Presidencia de la Generalitat.

Subrayó que se ha ratificado la sentencia sancionadora a entidades independentistas respaldadas por la Generalitat por ir a casas particulares reclamando información sobre la independencia, ya que los tribunales entienden que se ha hecho un uso de esos datos "con fines ideológicos".

Además, Ciudadanos ya había pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por las afirmaciones del ex senador Santiago Vidal sobre la recogida y uso de datos fiscales de los catalanes. "No es la primera vez que se usan datos de los catalanes con fines políticos", aseguró, ni la primera vez que se habla de "espionaje" en Cataluña.

Arrimadas recordó que hace dos años su partido ya pidió una comisión de investigación sobre ese espionaje político, que la entonces Convergència y ERC impidieron por su "obsesión" de declarar la independencia. Sin embargo, afirmó, si son "tan valientes" de decir que declararán la independencia incluso unilateralmente, tienen que serlo también para explicar a los catalanes si son ciertas las afirmaciones de Vidal.

Si Puigdemont opta por "ocultarse detrás de una estelada" o sus explicaciones no son convincentes, Arrimadas aseguró que Ciudadanos seguirá presentando iniciativas y no descarta impulsar una comisión de investigación para "saber la verdad" y garantizar que los datos personales de los catalanes no se utilizan "a favor de la independencia".

Más allá de los términos "grandilocuentes" que utilice el independentismo, Ciudadanos cree que su única posibilidad es repetir lo que ya ocurrió en 2014 y en todo caso ir a elecciones, o bien antes del verano o bien en otoño.

En ese momento, Ciudadanos estará en condiciones de liderar una alternativa política, dialogando con los partidos y con las personas que compartan un marco "básico" de respeto al ordenamiento jurídico y de impulsar reformas en Cataluña pero "sin separarla" de España.

El próximo miércoles, Arrimadas se reunirá con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para ejercer la interlocución en nombre de los catalanes tras la Conferencia de Presidentes, a la que Puigdemont no asistió y en la que se trataron temas "de vital importancia" en las que Cataluña no se puede quedar fuera.

30-ENE-17

