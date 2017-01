El administrador judicial no ve irregularidades contables en las clínicas Funnydent

30/01/2017 - 13:44

Los administradores judiciales nombrados para gestionar las clínicas Funnydent han remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero en el que certifican que no han hallado "irregularidades" contables en las clínicas Funnydent ni en las cuentas de su antiguo responsable Cristobal López Vivar.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Fuentes próximas al Juzgado han señalado a Europa Press que la Fiscalía de Madrid instó a los administradores verificar la existencia de anomalías en la gestión de López Vivar, detenido hace ya un año tras cerrar los establecimientos sin terminar el tratamiento a sus pacientes.

En el escrito se informa de que no se han podido identificar irregularidades contables por parte del antiguo responsable ni en sus cuentas bancarias.

El pasado diciembre, el juez que instruyó la causa acordó que

el caso penal no siguiera adelante al concluir los investigadores que no existía estafa ni blanqueo de capitales, sino que encuadraban lo sucedido en el marco de un negocio "en ruinas" y en "una dinámica extravagante" de su propietario, quien "simplemente" no supo llevar bien la gestión de sus clínicas.

El pasado 1 de septiembre, la juez y la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación, ambos desde el ámbito de las respectivas competencias, realizaron las gestiones necesarias para reabrir escalonadamente las clínicas Funnydent.