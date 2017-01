Zoido afirma que el Gobierno "no va a cambiar" su política penitenciaria ni de lucha contra el terrorismo frente a ETA

30/01/2017 - 14:04

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este lunes que el Gobierno del PP "no va a cambiar la política ni penitenciaria ni de lucha contra el terrorismo" frente a ETA porque, ha agregado, "la memoria, la justicia y la honra que merecen todas las víctimas y sus familias, no lo merecen". Además, ha sostenido que para que la victoria frente al terrorismo sea real "no caben ni chantajes ni concesiones".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado el ministro en Sevilla durante un acto de homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA hace 19 años en la capital hispalense, y al que han asistido, entre otros, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y la eurodiputada y presidenta de la Fundación Jiménez Becerril, Teresa Jiménez Becerril.

En este marco, Zoido ha defendido que frente al terrorismo "no caben ni chantajes ni concesiones" porque "no le debemos absolutamente nada a los terroristas, sino que son ellos los que tienen una enorme deuda con nosotros por todo el daño que han hecho". "No podemos permitir que el miedo angustie nuestros pasos y que reine el olvido y el silencio que algunos nos quieren imponer", ha apostillado.

Así, ha sostenido que "la convivencia pacífica jamás puede sustentarse en el olvido, sino que debe tener como pilares la dignidad, la paz, la justicia y libertad", y esto no puede haberlo "si traicionamos la memoria de las víctimas".

"No hay más camino para los terroristas que su disolución, la entrega de las armas, mostrar su arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir todo el daño que han causado", ha aseverado Zoido antes de incidir en que "a partir de ahí podremos empezar a hablar de lo que quieran pero, hasta entonces, no hay otro diálogo posible que el que establece el cumplimiento estricto de la ley".

Y de esta manera, el ministro del Interior ha garantizado que el Gobierno del PP "no va cambiar su política penitenciaria" frente a ETA, mientras ha señalado que "entre todos debemos recoger el testigo de quienes murieron y mantener presentes sus valores para alcanzar un futuro en paz, con dignidad y en libertad como merece la sociedad española".

RECLAMA AYUDA PERMANENTE PARA LAS FAMILIAS

Entretanto, Zoido ha manifestado que "la sociedad debe hacer su reconocimiento público" a las víctimas de ETA, así como "apoyarlas en el sufrimiento y agradecerle su entereza, respeto y la confianza en los principios democráticos y en las instituciones", y además, ha proseguido, "escuchar su voz porque su testimonio es fundamental para deslegitimizar la violencia y frenar la radicalización".

De esta manera, ha defendido que el apoyo a las víctimas no puede ser puntual, sino que "debe traducirse en una ayuda permanente, real y material", toda vez que ha dicho sentirse orgulloso de que el modelo de protección y asistencia a las víctimas en España "sea un referente internacional" gracias a que "pone a las víctimas del terrorismo en el centro de las preocupaciones".

Así, el ministro ha indicado la ley española de reconocimiento y protección integral a las víctimas de terrorismo "no tiene parangón en Europa", a la par que ha puesto en valor el centro para la memoria de las víctimas del terrorismo, para "preservar y difundir esos valores democráticos y éticos que encarnan".

No obstante, Zoido ha considerado que "tenemos que seguir avanzando" para dar apoyo a las víctimas del terrorismo y ha recordado que en la reunión ministerial de la conferencia internacional de ayudas a las víctimas del terrorismo en París ya planteo la necesidad de avanzar en la elaboración de un estatuto jurídico internacional de las víctimas del terrorismo, que regule el conjunto de derecho para las víctimas y de obligaciones para los estados, "y ahí España será una vez más referencia en la defensa de sus derechos".

Además, ha reseñado que también defendió la creación de una red de autoridades en cada país que esté coordinado por la Unión Europa, para coordinar tanto la información como la atención a las víctimas.

MEMORIA, DIGNIDAD, JUSTICIA Y VERDAD

Con todo, Zoido ha sostenido que en la memoria de la sociedad "hay que mantener vivos los valores que tenían Alberto y Ascen, valores que tenemos que defender", al tiempo que ha trasladado un recuerdo a todas las víctimas del terrorismo de ETA.

"Llevamos 19 años recordando y honrando la memoria de Alberto y Ascen, y estamos aquí sin pancartas, sin gritos, ni consignas pero con la fuerza de la razón y la moral que a todos nos unen en el silencio y desde el respeto", ha afirmado antes de recalcar que desde esta premisa exige que haya "memoria, dignidad, justicia y verdad para todas las víctimas del terrorismo porque defendemos, como hicieron ellos, la libertad, la paz y la democracia".

El ministro del Interior ha dicho que a pesar del tiempo transcurrido, "seguimos albergando esa tristeza que nos invadió aquella madrugada en la que los adoquines de la calle Don Remondo se tiñeron de sangre, de luto y de rabia". "Tenemos que tener el consuelo de que los terroristas no ganaron, porque no pueden hacerlo, porque el día que ganen pierde la sociedad española y ni el PP ni el Gobierno de Rajoy lo va a permitir", ha apostillado.

Zoido se ha referido a las familias de las víctimas del terrorismo para señalar que "son un motivo más para seguir luchando por la paz, la justicia y por la dignidad", después de reclamar que se traslade a los jóvenes qué ocurrió con ETA porque "el relato no se puede cambiar y porque la verdad solo tiene un camino y no podemos permitir que nuestra historia ni se olvide ni sea manipulada con intereses maliciosos" y esto, ha agregado, "en el PP no lo vamos a permitir".