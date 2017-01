Alcalde dice que reuniones sobre Limasa con sus ediles del PP se harán "hasta sentirnos cómodos" con solución

30/01/2017 - 14:15

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a dejar la puerta abierta a las dos alternativas sobre el futuro de Limasa: la municipalización y la privatización, por lo que se continuará trabajando para "tener una información lo más completa posible" sobre las dos. Eso sí, sobre las reuniones con su equipo de gobierno, donde tienen opiniones distintas y por las que regidor está manteniendo encuentros con ellos, ha dejado claro que se seguirán celebrando "no indefinidamente, no se tata de estar meses y meses, pero sí el tiempo necesario para sentirnos todos cómodos en la solución que adoptemos".

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

De la Torre ha recordado que el objetivo de estas reuniones es "tener una información lo más completa posible" de las dos alternativas, la pública y la privada, "y ver ventajas e inconvenientes" de ambas.

Al respecto, ha incidido, tras preguntas de los periodistas, que por su parte, "no tengo más que decir, días atrás he manifestado ideas, opiniones, impresiones, reflexiones y lógicamente las reuniones tiene un carácter interno y a puerta cerrada", afirmando, además, que "seguiremos teniéndolas no indefinidamente, no se trata de estar meses y meses, pero sí lo necesario para sentirnos todos en la solución que adoptemos".

Asimismo, el regidor 'popular' de Málaga ha agradecido "que las opiniones sean muy libres, autenticas y sinceras" en relación con las reflexiones sobre el futuro de Limasa, "un tema importante y apasionante".

En este punto, cuestionado sobre el avance de la municipalización de Limasa y el acuerdo el comité de empresa, después de que los trabajadores aceptasen las condiciones propuestas, De la Torre ha insistido en las dos opciones, ha apostado por "mantener conversaciones en términos privados e internos y no hacer, por mi parte una radiación de lo que vayamos avanzando".

No obstante, ha aclarado que el comité de empresa sabe que, antes de que sea votado en asamblea, "necesitamos obtener consenso con los grupos y consenso interno del PP, lo he dicho públicamente y lo saben", ha concluido.

TERCER HOSPITAL

Por otro lado, en relación con la posibilidad de que se ponga en marcha una nueva infraestructura sanitaria en Málaga en los terrenos del Hospital Civil, De la Torre ha dejado claro que por parte del Consistorio existe "toda la colaboración municipal", una vez se defina, recordando, al respecto, la celebración del Consejo Social próximamente en donde se analizará la necesidad de equipamientos sanitarios para Málaga.

De la Torre, quien ha recordado que esta idea ya surgió hace años, ha dejado claro que, en todo caso, "hablamos del nuevo Carlos Haya, no lo sustituye, es un tercer centro que aprovecha la existencia de dos, Materno y Civil, para crear un elemento nuevo que complemente y cree capacidad de servicios igual que la que tienen el actual Carlos Haya y Clínico".

Al respecto, ha recordado que ha hablado con el consejero, Aquilino Alonso, recientemente en Sevilla, y que el responsable andaluz se inclina más "por esta ubicación" que en el este, aunque el alcalde no descarta ubicarlo en el este de la ciudad, aunque reconoce que "esté el sentido practico de aprovechar recursos existente, y puede ser más fácil y menos costoso que hacer algo partiendo de cero".

"Si se ve que esta es la mejor ubicación --terrenos del Civil--, nosotros haremos calificaciones necesarias desde el punto de vista de suelo o los acuerdos necesarios, para que tenga, por nuestra parte, ningún freno, al contrario estímulo", ha señalado De la Torre, quien, no obstante, "dejaría el tema abierto y analizaría las dos".

Por último, ha considerado "una pena" todo este tiempo ya que "la reflexión se podría haber aprovechado". "Esta reflexión se podría haber hecho y es un fallo; creo que los responsables autonómicos en esa materia no le han dedicado la atención debida a una ciudad que tiene déficit en materia hospitalaria en comparación con otras provincias andaluzas y españolas", ha concluido.