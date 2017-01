El IAM forma a mediadores adolescentes del IES Villa de Vícar para luchar contra la violencia de género

30/01/2017 - 14:30

Este curso escolar se van a desarrollar diferentes talleres para formar al alumnado en la prevención y detección del maltrato hacia las mujeres

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) va a impartir varios talleres de formación al alumnado del IES Villa de Vícar (Almería) para promover la prevención y detección de la violencia de género, así como la intervención en aquellos casos que se produzcan en su entorno.

Según ha informado la Junta en una nota, esta formación estará dirigida al alumnado que participan en el programa de alumnos ayudantes, cibermánagers y mediadores que desarrolla este centro educativo de Vícar.

El primero de estos talleres se ha desarrollado este fin de semana en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar y ha sido impartido por la coordinadora provincial del IAM, Francisca Serrano, quien ha destacado "la importancia de prevenir la violencia de género en la juventud, a través de la pedagogía, concienciando sobre qué modelos de masculinidad, de amor y de sociedad pueden derivar hacia la violencia machista".

Serrano explica que con estos talleres se pretende que "este alumnado aprenda a detectar e intervenir en los casos de violencia de género en las jóvenes de su entorno".

Los talleres incluirán la participación de estudiantes del segundo ciclo de la ESO y de Bachillerato y se desarrollarán en dos fases. La primera, incluirá la introducción de los alumnos en los conocimientos básicos para detectar e intervenir en violencia de género en la juventud, con la participación de la coordinadora provincial del IAM.

En la segunda fase, que será impartida por personal técnico del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Vícar, se profundizará en la detección de actitudes machistas asociadas a la violencia de género, para que los participantes sepan cómo abordar el tema y prestar ayuda directa a las jóvenes que estén sufriendo violencia.

La coordinadora provincial del IAM ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Vícar, con su alcalde, Antonio Bonilla, a la cabeza; ya que "desde el primer momento han apoyado el proyecto, que sin duda mejorará la formación en valores del alumnado del IES Villa de Vícar, así como la celebración de un Encuentro Provincial de Mediadores, que se desarrollará en el mes de abril".

PROYECTO 'SIEMPRE CONTIGO'

El IES Villa de Vícar está desarrollando desde hace años el proyecto 'Siempre contigo', de ayuda entre iguales, que fomenta la solidaridad, el respeto y la igualdad. El programa se desarrolla a través de las figuras del alumnado ayudante, mediador y cibermánager y contempla diferentes iniciativas destinadas a fomentar la convivencia en el centro y la formación en valores.

El proyecto ha sido reconocido con varios premios, entre los que se incluyen el Segundo Premio a la Promoción de la Convivencia Positiva de la Red de Escuelas Espacio de Paz, concedido por la Consejería de Educación y el reconocimiento provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en la categoría de Solidaridad y Acción Social.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD

El Gobierno Andaluz, a través del IAM y el IAJ, viene desarrollando diferentes campañas para prevenir y combatir la violencia de género en la juventud y la adolescencia.

Así, se han impulsado iniciativas como 'No es Amor', en 2013, con la que se trabajó para enseñar a identificar las relaciones tóxicas y de dominación; 'Sí es Amor', de 2014, con la que mostró a la juventud modelos de comportamientos en la pareja que sí son respetuosos; 'El amor no se mide', de 2015, con la que se pretendió dar a la juventud claves para saber identificar los roles sexistas que pueden llevar a una pareja a la violencia de género; y la campaña de 2016, 'No te pierdas, sin libertad no hay amor', para prevenir la violencia de género desde las primeras relaciones de pareja.