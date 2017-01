Una exposición recoge la obra de Salzillo y su escuela de Caravaca de la Cruz con motivo del Año Jubilar

30/01/2017 - 14:52

La muestra está compuesta por más de 50 piezas, 8 de las cuales serán sometidas para la ocasión a un proceso de mejora

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La antigua Iglesia de la Compañía de Jesús en Caravaca de la Cruz acogerá desde el 20 de febrero hasta el 28 de mayo, con motivo de la celebración del Año Jubilar, una exposición que reunirá una muestra de las obras más preciadas del escultor murciano Francisco Salzillo y de la escuela que recogió y perpetuó su legado en esta ciudad Santa de la mano de sus discípulos.

La exposición, que lleva por título 'Salzillo y Caravaca de la Cruz. El escultor del mayor crédito de estos Reynos', ha sido presentada este lunes por el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, acompañado por el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea; el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca; el alcalde de Caravaca, José Moreno; y el comisario de la muestra, el catedrático Cristóbal Belda.

La exposición es una confirmación de que Salzillo "creó escuela" en dos grandes sedes como son Murcia, a través de su discípulo Roque López, y Caravaca de la Cruz, con otro de sus alumnos más aventajados, José López. De hecho, la muestra dará a conocer, a través de las obras expuestas, la relación que el taller de Salzillo mantuvo con Caravaca de la Cruz.

En concreto, la muestra está compuesta por más de 50 piezas, 8 de las cuales serán sometidas para la ocasión a un proceso de mejora en el Centro de Restauración de la Región. Está formada por esculturas, pero también pinturas, tejidos, planos, mapas, libros y diversos objetos como vasos sagrados. Las obras proceden de museos, iglesias, conventos y colecciones privadas de toda la Región.

Las obras que pasarán previamente por el Centro de Restauración son 'San Judas Tadeo' y 'San José y el Niño', ambas de Nicolás Salzillo; 'San Francisco de Asís' y 'San José con el Niño', de Ginés López Pérez; 'San Isidro Labrador' y 'San José con el Niño', ambas de Francisco Salzillo; 'San José con el Niño', de Roque López, y la imagen de San Roque, ubicada en la parroquia de San Andrés de Murcia.

La muestra forma parte del proyecto 'Huellas', que sigue poniendo en valor el patrimonio religioso de la Región de Murcia. Junto al propio imaginero murciano, los autores más significativos cuyas creaciones estarán presentes son las de escultores de su escuela de Caravaca, como José López y de su padre, Ginés López Pérez, quien fue discípulo del progenitor de Salzillo, Nicolás Salzillo, y embrión de la escuela.

También estarán recogidas en la exposición las obras de Marcos Laborda, que fue continuador de José López, y de Francisco Fernández Caro, quien "cerró este círculo escultórico caravaqueño y quien se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y llevaría los ecos del maestro hasta mediados del siglo XIX", según indica el programa de la exposición.

Todos estos artistas, cuya obra se exhibirá en la exposición, son naturales de Caravaca, núcleo dinamizador de la escultura del siglo XVIII donde desarrollaron su actividad y expandieron su arte por la encomienda de la orden de Santiago, que en aquella época llegaba a Andalucía oriental, zonas de la Mancha, Lorca y Águilas.

El visitante que se acerque a Caravaca encontrará en esta exposición dos de las más preciadas obras de Francisco Salzillo: los pasos de San Juan y La Verónica, que desfilan en la mañana del Viernes Santo murciano, y que son cedidas por el Museo Salzillo para esta ocasión. Las dos esculturas están datadas en 1755, año en el que el caravaqueño José López trabajaba en el taller del maestro Salzillo.

Otras obras representativas son los santos gremiales realizados por Salzillo (San Isidro Labrador, San Roque) y, sobre todo, las nuevas atribuciones documentales que vienen a cambiar el panorama de la escultura en Murcia en el último tercio del siglo XVIII. También se podrán contemplar las distintas versiones de la Virgen de las Angustias esculpidas por Salzillo, José López o Marcos Laborda.

Otra pieza de gran simbolismo es la mantilla de la reina María Cristina de Borbón, un homenaje al trabajo manual o artesanal de las bordadoras que los gremios reivindicaban y a cuyas aspiraciones dio forma Francisco Fernández Caro. En la última sección de la exposición, la figura de Carlos III está presente como gran reformador en la dignificación de ese trabajo manual, realizando también un homenaje al citado monarca, del que se conmemoró el centenario de su nacimiento el pasado año 2016.

EL MAGISTERIO DE SALZILLO, HILO CONDUCTOR

Durante su intervención, Sánchez ha subrayado que esta exposición tiene como hilo conductor el "magisterio", que ha permitido que tantos años después "todavía hablemos de la escuela de Salzillo y aún hoy sigamos descubriendo matices, identidades y raíces de esa obra que tanto ha cambiado el concepto artístico y escultórico de la Región de Murcia".

El trabajo de investigación desarrollado para rescatar su memoria "hace que nos sintamos orgullosos de que haya sido aquí, en Murcia, porque fue aquí donde Salzillo y su escuela han dado al mundo auténticas obras de un arte espectacular".

Sánchez ha destacado que, gracias a esta exposición, se va a poder disfrutar también de la obra de un artista contemporáneo como Pedro Cano, porque es el autor del paño de la Verónica de Sazillo.

Por tanto, ha señalado que se trata de una "gran ocasión a la que nos convoca la Cruz de Caravaca en el Año Jubilar a través del arte y de la creación artística de Francisco Salzillo y su escuela". Además, destaca que se trata de una "gran oportunidad para que se conozca qué es Caravaca y la Región de Murcia".

Por eso, ha señalado que hay casi un centenar de actos programados a lo largo de todo un año desde distintos ámbitos, desde el deporte hasta la gastronomía, pero en el que la cultura ligada a la fe "tiene un protagonismo muy singular".

"Hemos sabido coser ese programa para que no haya ninguna excusa para no ir a Caravaca en este Año Jubilar, y lo hemos hecho no solo por convencimiento, sino con dosis de orgullo porque creemos que es una oportunidad para mostrar al mundo qué es la Región de Murcia, qué es Caravaca y lo que somos capaces de ofrecer", añade.

Sánchez ha valorado que el balance de los primeros días del Año Jubilar van "realmente bien" y las cifras "nos están sorprendiendo en positivo". A su juicio, se está haciendo una "gran labor de promoción" y lo atribuye, sobre todo, a que "hay mucho que ofrecer" y a que "estamos trabajando todos con ilusión".

El objetivo, añade Sánchez, es "que el día 31 de diciembre de 2017 empiece todo" y conseguir que este año "sea un impulso definitivo a que ese jubileo permanente y perpetuo que nos declaró San Juan Pablo II, lo podamos aprovechar como un proyecto no solo de la magnífica ciudad de Caravaca, sino estratégico, turístico, cultural y de espiritualidad".

Asimismo, ha invitado a todos a "ser cómplices de este gran proyecto, que no va a defraudar a nadie", y a "disfrutar de esta experiencia que va a sorprender a muchos".

