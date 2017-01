Moreno apela a la "unidad" frente a ETA y rechaza la "ambigüedad" de formaciones que le trasladan "apoyos velados"

30/01/2017 - 15:02

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha apelado este lunes a la "unidad de todos los partidos políticos" frente a ETA porque "hemos aprendido que la unidad ante los enemigos comunes nos hace más fuertes" y porque en materia terrorista "no caben las medias tintas", al tiempo que ha criticado la "ambigüedad" que, a su juicio, demuestran algunos militantes de "nuevos partidos políticos", que "en su particular juego político los fortalecen con apoyos que son velados".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Moreno en Sevilla durante un acto de homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA hace 19 años en la capital hispalense, al que también han asistido, entre otros, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la eurodiputada y presidenta de la Fundación Jiménez Becerril, Teresa Jiménez Becerril.

En este marco, el líder andaluz del PP-A ha destacado que "tenemos que recordar siempre la memoria de todas las víctimas del terrorismo y defender que ninguno de esos asesinatos quede impune".

"La gente del PP hemos dado grandes lecciones de dignidad, de firmeza en la lucha contra ETA y defensa de las víctimas, juntos hemos sostenido el dolor, la pena y la enorme rabia, juntos hemos hecho muchas cosas con la cabeza bien alta dentro del PP", ha explicado Moreno quien ha añadido que "ha sido una lucha de los que somos pacíficos contra los asesinos, una lucha de los que somos demócratas contra los fanáticos, lo que nos une fue más fuerte que lo que a cualquiera de nosotros nos diferencia, y ese espíritu de unidad ante lo adverso ha dado grandes resultados".

De esta manera, el líder de los populares andaluces ha destacado que "hemos dado pasos de gigantes en esa lucha contra ETA dando, desde el dolor, ejemplo de unidad y sentido de estado, pero hay que seguir bien alerta para aislar a esos asesinos y a sus cómplices, a quienes le arropan y demuestran una repulsiva ambigüedad ante la brutalidad".

Se refiere, como ha manifestado, a quienes "en su particular juego político los fortalecen con apoyos que son velados" pues, como ha sostenido, "o se está de un lado o se está del otro, o se está con los terroristas o se está con los demócratas". "Y los demócratas con ETA aprendimos que la unidad contra los enemigos comunes nos hace cada día más fuertes", ha apostillado.

"ETA es un enemigo, pero no es el único, en España hay otros enemigos de la convivencia y de la democracia que nos invitan a seguir unidos y en permanente diálogo todas las fuerzas políticas", ha recalcado Moreno antes de incidir en que en materia terrorista "estamos los buenos y están los malos" y, ha agregado, en este escenario "no caben las medias tintas". Por ello, ha indicado que desde el PP lo tienen muy claro, porque "respetamos la libertad por la que tanto hemos luchado" y llamamos a la "unidad sin fisuras contra los que defienden a los asesinos".

Así, ha dicho no entender que "algunos justifiquen o se abracen con los terroristas y que naden permanentemente en la ambigüedad" cuando ha explicado que "algunos son de una generación que ha nacido en democracia y han visto estos atentados, y algunos incluso militan en esos nuevos partidos políticos que han nacido al calor de las libertades en España".

Con todo, Moreno ha hecho hincapié en que "si Alberto y Ascen vivieran estarían ondeando la bandera de la libertad para defender el diálogo de todos los demócratas por el bien de las sociedad", antes de asegurar que "nuestros hijos tienen que saber que el que provoca dolor sólo va a obtener la derrota y que la mejor forma de devolver tan alto precio a la familia de los asesinados, es a través de la justicia, la dignidad y la memoria".

Por último, Moreno ha indicado que "como ciudadano andaluz y español se siente orgulloso de personas como Alberto y Ascen, personas que han luchado por esta libertad y este gran país que es España", y ha agradecido "el empeño que desde el PP se pone todos los años para que nunca se pierda la memoria de lo que fue una trayectoria ejemplar".

BECERRIL: "MATAR FUE DE UNA CRUELDAD INFINITA"

De su lado, Teresa Jiménez Becerril ha recordado que Alberto y Ascen fueron asesinados "por defender los valores que comparte el PP: la libertad y la unidad de España", a la par que ha censurado que en estos tiempos "de falsa paz" el PNV "exija a ETA que reconozcan que matar estuvo mal" porque hacerlo es, en su opinión, "banalizar el mal y minimizar el terrorismo".

"Matar fue de una crueldad infinita", ha sostenido la hermana de Jiménez Becerril, quien ha reclamado que no se negocie con los terroristas mientras "no dejen las armas y colaboren con los 300 asesinatos que están aún por resolver". Así, tras criticar que se les dé voz en Europa, Jiménez Becerril ha exigido que los miembros de ETA "cumplan las penas íntegras y sin ningún beneficio", a la par que ha reclamado no olvidar los valores que representaban Alberto y Ascen.

Por otro lado, también ha intervenido en el acto el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, que ha garantizado que España va a mantenerse "en pie" frente al terrorismo y ha defendido que "no puede haber diálogo con los que matan". El popular ha recordado que el PP abordará este asunto en su Congreso nacional y ha destacado que el Gobierno central "no ha bajado la guardia en la lucha contra el terrorismo" y seguirá con firmeza aplicando la ley. "No olvidamos, no tenemos interés en olvidar", ha zanjado Bueno.

También ha participado el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, quien compartiera lista electoral con Becerril en 1987, que ha manifestado que jamás ha visto a la ciudad "tan rota" como aquel día de 1998 y al mismo tiempo "tan unida entorno a estas dos grandísimas personas y al grito de basta ya". "Sevilla jamás se va a olvidar de lo que pasó ese día", ha lamentado Díaz antes de aseverar que "las armas de unos desalmados no van a poder con nosotros".