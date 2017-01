Climent pide al Observatorio del Comercio que alcance acuerdos sobre libertad horaria para evitar que Conselleria decida

30/01/2017 - 15:13

El conseller de Economía, Rafa Climent, espera que se produzca un acuerdo en el Observatorio del Comercio con respecto a la libertad horaria para evitar tener que tomar una decisión desde su departamento. Según ha dicho, si esta problemática genera pleitos, la decisión deberá tomarla "aquel que tiene la competencia para tomarla" aunque a él no le gustaría, ha remarcado.

ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Climent a preguntas de los medios este lunes en Alicante, donde se ha reunido con la patronal de los promotores inmobiliarios (Provía) y el lobby económico INECA. El conseller ha detallado que el viernes 3 finaliza el plazo para la presentación de los documentos que se exigieron en la constitución del Observatorio y "a partir de ahí habrá un plazo para estudiar los documentos y se convocará una segunda reunión en la segunda, tercera o cuarta semana de febrero, cuando ya estén analizados".

Un análisis a partir del cual confía poder llegar a acuerdos que generen "equilibrios" en el ámbito comercial. Ha pedido dejar trabajar a la comisión en una negociación sobre un proceso "que no será rápido" y ha definido como "complejo".

"Venimos de un 2013 muy enredado, cuando se inicia la normativa, tanto desde el Estado como desde la Comunitat Valenciana, y todo son enredos y contradicciones entre unas órdenes y otras y hay gente que ha adquirido derechos y romper con eso es difícil y costoso", ha remarcado.

Preguntado sobre el hecho de que el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, haya defendido que la ciudad pueda elegir su Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) con libertad horaria, Climent ha aseverado: "Siempre he dicho que es importante la autonomía municipal, dentro de la legalidad vigente, y sobre todo esa autonomía si puede venir de un acuerdo será mejor para todos".

"Incluso he dicho la posibilidad de que tanto Valencia como Alicante tengan decisiones totalmente diferenciadas. Pero me gustaría que saliera de la comisión que creó el Observatorio", ha matizado, para agregar que "desde el diálogo" se pueden alcanzar "muchos acuerdos" y "no desde plantar picas".

"Por eso, pido a todos los que componen esa comisión que no vayan plantando picas y no quieran acercarse a otros sectores del ámbito comercial porque de lo contrario será inviable, de todas todas, un acuerdo y al final tendremos que tomar una determinación desde arriba", ha advertido.

En ese sentido, mantiene que si hay litigios y pleitos "porque sí", la decisión final la tendrá que tomar "aquel que tiene la competencia para tomarla, y a mi no me gustaría. Me gustaría que se acercaran posturas, se llegara a un acuerdo y se hablara de comercio y de toda la problemática que puede tener".

"Los horarios no es abrir de 7.00 a 7.00 horas, es hablar de las condiciones de los trabajadores, de la conciliación familiar y de ver cómo activamos un sector como el comercio que genere esa economía que necesitamos para tener esa calidad de vida los que vivimos en este territorio", ha concluido.