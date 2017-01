Díaz critica que "quien no quiere corregir financiación ni tener armonización fiscal" pretende un "'dumping fiscal'"

30/01/2017 - 15:23

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado la "manipulación" que algunos efectúan en materia de financiación autonómica, una financiación que, a su juicio, "debe ser adecuada y justa", por lo que ha pedido una armonización fiscal entre las comunidades autónomas y considera que "aquel que no quiere que esto se analice, es que pretende que haya 'dumping fiscal'" entre comunidades.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Díaz ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el acto de firma del Pacto por la Industria. Así, durante su intervención, la presidenta de la Junta ha aprovechado para reivindicar a nivel nacional una financiación "adecuada" de forma que Andalucía y todas las comunidades "no reciben ni más ni menos, sino lo adecuado" para hacer frente a los diversos desafíos y atender los servicios públicos, y ha reclamado una "armonización fiscal", con vistas a "evitar prácticas de 'dumping fiscal'" entre las comunidades autónomas.

Ha lamentado que en el debate sobre la financiación autonómica "se observan actitudes que forman parte de la nueva estrategia de la 'posverdad', esto es, decir muchas veces algo para que se convierta en verdad aunque no lo sea", algo que "se puede hacer desde la falta de información o desde la manipulación de la información".

En ese sentido, Díaz considera que "si queremos tener un desarrollo acorde con una región como la nuestra, con mayor población y extensión que 17 países de la U, Andalucía debe tener una financiación adecuada, ni mayor ni menor, sino justa y adecuada a unos servicios públicos de calidad".

Ha lamentado que en España "para blindar los servicios públicos, se ha tenido que bajar la inversión pública", por lo que considera que "si entramos en una posible recuperación económica, es justo para Andalucía y los andaluces que sea adecuada esa financiación para mantener servicios públicos y reactivar la inversión pública".

Por ello, insiste en "la financiación adecuada en cada uno de los territorios para mantener los servicios públicos".

Por otro lado, en materia fiscal, Díaz no entra en "si debe ser más o menos altos", pero considera que "los impuestos deben ser progresivos" y apunta que "hay que primar a quien hace un esfuerzo". "Se tiene que valorar a quien se juega su patrimonio y también valorar negativamente a quien no lo hace", ha añadido.

Díaz ha recordado que en el debate estos días sobre financiación y armonización fiscal, "no sólo Andalucía sino la inmensa mayoría de comunidades autónomas piden que se estudie la presión fiscal", de forma que "nadie porque viva en un sitio o en otro puede estar condenado a pagar uno u otro impuesto; no se debe tener que elegir donde vivir por la presión fiscal".

En ese sentido, considera que Andalucía "tiene una muchas oportunidades de negocio y un horizonte enorme de capacidad de crecer y generar riqueza; es una tierra de confianza, de estabilidad, con buenas infraestructuras, buenos servicios públicos, talento, ganas de invertir en innovación, desarrollo e investigación y todo eso lo vamos a poner al servicio de la riqueza y el empleo".

Ha precisado que "si en un momento determinado se produce un desajuste entre territorios, de manera que en una comunidad se pague más en un impuesto cedido que en otra, habrá que saber por qué, si es arbitrario o si responde a un problema de financiación".

"Si es arbitrario, que lo sepan los ciudadanos y si responde a un problema de financiación, que se corrija", ha aseverado Díaz, quien apunta que "quien no quiere que eso se analice y se vea por que se está produciendo, es que pretende que exista un 'dumping fiscal', y así no vamos a crecer ni como país ni la inmensa mayoría de comunidades autónomas".

A su juicio, "todo lo demás es un debate de 'posverdad' y de querer manipular la información".

Díaz, que recuerda que este año en Andalucía se ha bajado el tramo autonómico del IRPF y los tramos autonómicos del Impuesto de Sociedades, haciendo un gran esfuerzo", puesto que "no se puede poner en peligro los servicios públicos", por lo que insiste en que "si hay comunidades que pueden bajar mucho más los tramos, es que estaban muy bien financiadas, por lo que no es de recibo que quien tengamos renta per capita más baja tengamos que exigir a nuestros ciudadanos que hagan mayor esfuerzo para tener una buena sanidad y buena democracia".

"No es cuestión de subir o bajar impuestos, sino de que en el conjunto del país se premie a quien genera riqueza, que existan servicios públicos de calidad y que los ciudadanos conozcan con transparencia si se toma una decisión en este ámbito para poderlo valorar", ha añadido.