El Ayuntamiento incorpora 12 nuevos trabajadores a los Servicios Sociales municipales

30/01/2017 - 15:43

El Ayuntamiento de Santander ha incorporado a 12 personas a los servicios sociales municipales (nueve auxiliares administrativos y tres trabajadores sociales), con el fin de prestar un "mayor y mejor" servicio a los ciudadanos y de responder a la necesidad de más personal que plantea el traspaso por parte del Gobierno de Cantabria de su Fondo de Suministros Básicos.

La alcaldesa, Gema Igual, ha dado este lunes la bienvenida a los nuevos trabajadores municipales, a quienes ha pedido que vean "el lado humano, las circunstancias psicológicas en las que están las personas que acuden a pedir una ayuda" y que necesitan una palabra de aliento.

"Si en otras áreas, es un expediente con un número de registro, en servicios sociales no es así. Son vecinos de la ciudad de Santander que necesitan de ese apoyo, que lo están pasando mal", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que la labor que van a desempeñar conlleva "celeridad, compromiso y comprensión".

Igual ha destacado que el área social es la más importante que tiene el Ayuntamiento de Santander y ha instado a los nuevos trabajadores a que aconsejen y tutelen a quienes acuden a su servicio y que, en el caso de que no les corresponda ninguna de las ayudas que tramitan, sean capaces de derivarles a algún otro recurso al que sí puedan acceder.

La regidora santanderina ha apuntado que el Ayuntamiento tiene que incorporar este nuevo personal para hacer frente a la "mayor carga de trabajo" que, para los servicios sociales municipales, va a conllevar la gestión del Fondo de Suministros Básicos.

En este sentido, ha explicado que, hasta ahora, el Gobierno de Cantabria gestionaba, con su propio personal, las ayudas de emergencia que forman parte de su fondo, dotado con 500.000 euros, de los que en 2016 se repartieron 350.273 euros.

El Ayuntamiento apoyaba esta tarea mediante la realización, por parte de los técnicos municipales, de los informes sociales pertinentes, de manera que era la administración autonómica la que se encargaba de todo el procedimiento de concesión y pago, empleando para ello a su propio personal.

La alcaldesa ha detallado que, por su parte, el Ayuntamiento dispone de su propio fondo de ayudas, también de 500.000 euros, que son compatibles con las del Gobierno de Cantabria y que tienen unos criterios "más flexibles" en su concesión, con el fin de llegar a un mayor número de ciudadanos.

Por tanto, en este año 2017 el Ayuntamiento de Santander gestionará los dos fondos: el local (con un importe de 500.000 euros) y el autonómico (dotado con 500.000 euros que aportará el Gobierno y con 100.000 euros que aportará el Ayuntamiento de Santander).

Es decir, que los trabajadores sociales del Ayuntamiento deberán asumir la tramitación de unas ayudas que, hasta este momento, eran gestionadas por los empleados del Gobierno de Cantabria, sin que el propio Gobierno aporte personal para realizar estas tareas, ha agregado Igual.

"No nos podemos permitir que, por falta de personal, la gente tenga que esperar a esa ayuda", ha recalcado la alcaldesa, quien ha indicado que la plantilla de los servicios sociales municipales está formada por 72 personas (incluidas las 12 nuevas incorporaciones).

A ellos, se suman quienes trabajan en los diferentes programas y servicios de carácter social que presta el Ayuntamiento (Centro de Acogida Princesa Letizia, ayuda a domicilio, teleasistencia, Veranuco, Inviernuco, Sábados Tarde, proyectos socioeducativos de menores, mediación familiar, etc.) hasta alcanzar las 387 personas.

Igual ha recordado que el fondo municipal otorga ayudas a las familias santanderinas para hacer frente a gastos de primera necesidad (alimentación, ropa, higiene, etc) y también para el alquiler de viviendas, el pago de gastos relacionados con las mismas (luz, agua, gas, comunidad, etc.) o a pagos de la hipoteca que, puntualmente, no puedan ser atendidos por esas familias.

La alcaldesa ha afirmado que el fondo municipal es "más flexible" que el autonómico ya que, por ejemplo, el Gobierno establece unos ingresos máximos del 1,25 IPREM y el Ayuntamiento el 1,5 IPREM y, además, el Ayuntamiento bonifica la presencia de menores o personas con discapacidad y el Gobierno solo distingue integrantes en la unidad de convivencia.

Además, el Gobierno de Cantabria tiene un máximo de ayuda al año de 1.500 euros y, en el Ayuntamiento, dependiendo del caso podría ser mayor; y el Ayuntamiento cubre otros conceptos, como la hipoteca o los procesos de formación, ha explicado.

ALREDEDOR DE 14.000 PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE

Igual ha detallado que los servicios sociales municipales atienden anualmente a alrededor de 14.000 personas y realizan más de 30.000 intervenciones relacionadas con alguna de las líneas de ayuda, subvenciones, servicios o programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de esos vecinos.

Hay nueve unidades de trabajo social ubicadas en las siguientes zonas: Centro, General Dávila, calle Alta, Barrio Pesquero, Cazoña, Peñacastillo, San Román, Monte y Cueto, que son la puerta de entrada de todos los ciudadanos del municipio a los recursos de servicios sociales.

Entre sus funciones están las de ofrecer información general de derechos, recursos y prestaciones propias del Sistema de Servicios Sociales y de otros sistemas (sanidad, educación, pensiones, vivienda, etc.) y tramitar recursos como renta social básica, ayudas individuales, alojamientos alternativos, recursos sociosanitarios, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia domiciliaria, ayudas económicas, becas de guardería, etc.

Además, elaboran informes bien para acceder a esos recursos, bien para el traslado de información a otros servicios y organismos (juzgados, acogimientos temporales de niños extranjeros, detección de riesgos...), y realizan un seguimiento programado de los casos en los que se está realizando intervención.

Las UTS se encargan además, entre otras cuestiones, de la intervención psicosocial con familias y menores, con el objetivo de colaborar en la restauración de la convivencia, apoyo y acompañamiento socio-laboral, dotación de habilidades sociales, apoyo familiar y personal, etc., y de la elaboración, planificación y seguimiento de proyectos de actuación con diferentes colectivos, como menores, familia o jóvenes.