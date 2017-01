El programa '75 Minutos' de Canal Sur Televisión refleja este martes la dureza del trabajo en el campo

30/01/2017 - 17:11

El programa '75 Minutos' de Canal Sur Televisión ofrece este martes 'Campo extremo', donde refleja la dureza del trabajo en el campo, que es para muchos andaluces su primer hogar, pues hay agricultores y ganaderos que pasan más tiempo en su finca que en casa con la familia.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

A las largas jornadas en el campo hay que sumar temperaturas extremas, montes escarpados y de difícil acceso, labores artesanales que requieren de fuerza y destreza, así como muchas horas en soledad. Estas son algunas de las circunstancias que refleja este martes '75 Minutos', según ha informado la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

El programa se detiene a observar y homenajear a todos los que faenan en condiciones tan duras. El programa se desplaza a las faldas del Mulhacén, casi a 4.000 metros de altitud, donde pasta el ganado de Pedro. El frío, la altura y el viento complican mucho el trabajo de este pastor de Capileira, en Granada. Pedro vigila cerca de 250 animales en condiciones duras, tanto en invierno con la nieve, como en verano.

Y de la sierra granadina a la jiennense. El reloj aún no marca las 7,00 horas y el termómetro no supera los dos grados bajo cero. A esta hora y con este frío, empieza a trabajar la cuadrilla de José Ramón. Se marchan al monte, a talar árboles, principalmente los pinos que crecen de manera irregular, para mejorar el campo. El terreno es demasiado escarpado y los camiones no pueden llegar para cargar los troncos. En su lugar lo hacen dos mulos a los que guían los dos únicos "ajorradores" que quedan en la Sierra de Segura, al norte de la provincia de Jaén.

En un terreno que complica la faena se encuentran también Antonio y Salvador, dos andaluces que tienen trabajos diferentes y un mismo problema: los olivos están en pendientes pronunciadas. En Valdepeñas de Jaén, Salvador se encarga de recoger la aceituna y, entre paños y barrancos, los resbalones están a la orden del día. Solo la experiencia le ha dado el equilibro para evitar caídas.

Antonio, en cambio, se encarga de la poda de decenas de olivos situados en una pronunciada pendiente a las afueras de Monturque, en Córdoba. La motosierra y el hacha añaden al terreno otro peligro más.

En el campo, también hay trabajos que dejan heridas de guerra. '75 Minutos' pasa una jornada entre toros de lidia, junto a Emilio, mayoral de la finca 'Lo Álvaro', situada en El Castillo de las Guardas (Sevilla) y propiedad de la familia Domecq. En estas más de 2.300 hectáreas, la familia y sus trabajadores se dedican a la cría del toro de lidia.

Por último, el programa visita una de las bodegas con mayor altitud de toda España. Estos viñedos que se encuentran en Alhama de Granada, están situados a 2.000 metros, y la diferencia de temperatura entre el día y la noche es a veces de 20 grados. "Eso es lo que hace que estos vinos sean especiales y las vides, también", comenta un enólogo al programa.