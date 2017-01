Sara Hernández se mantiene con Patxi López, niega "traición" a Sánchez y apuesta por unir proyectos si son similares

30/01/2017 - 17:16

Cree que en un partido de izquierdas y democrático "no vale hablar de traición", sino de "buscar el mejor proyecto"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha afirmado este lunes que apoya la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE, pero ha apostado por "unir proyectos" si el modelo que presente Pedro Sánchez es similar.

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso de los Diputados Sara Hernández, conocida 'sanchista' que el viernes pasado apoyo la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del partido en un acto celebrado en Fuenlabrada.

La socialista ha considerado que si hay proyectos con similitudes "a lo mejor hay que hablar de enriquecerse" con proyectos que "responden a la misma base". La líder madrileña ha precisado que si respecto del modelo presentado por Patxi López, que coincide "al cien por cien" con el suyo, hay "otro proyecto que tiene similitudes, a lo mejor lo que hay que hacer es trabajar en la línea de unir proyectos". "Así saldremos todos enriquecidos", ha apostillado.

NINGÚN DILEMA CON LA CANDIDATURA DE SÁNCHEZ

Tras eludir pronunciarse sobre si ha pasado el tiempo en política de Pedro Sánchez, ha afirmado tener "dilema ninguno" ante el hecho de que Sánchez haya anunciado su candidatura, ya que ante unas primarias lo que ha hecho el PSOE es abrir el proceso.

"Desde aquí saludar y que se presenten cuantas mas candidaturas mejor porque eso significará confrontación de proyectos, de ideas", ha apuntado para decir que es "un hecho muy valiente que cualquier compañero quiera liderar el proyecto socialista".

Ella, ha dicho, tiene "muy claro" cuál es su modelo de partido, que en primer lugar se basa "en el poder de la militancia"; en segundo, en la socialdemocracia y unos principios "netamente" de izquierdas; en tercero, en que tiene "muy bien definidas sus políticas de alianzas a la izquierda y a la derecha, sin ningún tipo de complejos" y en cuarto lugar, en "que sea referencia territorial que respete la diversidad".

TRAICIÓN, "EN ABSOLUTO"

"No lo voy a ocultar porque lo he dicho de manera clara. Ese modelo de partido ahora sólo lo he visto reflejado en el único proyecto que a día de hoy se ha presentado, que es el de Patxi López. Cuando haya más modelos encima de la mesa, no sólo candidaturas, sino también modelos, no tendré ningún problema en pronunciarme sobre ello", ha remarcado.

Preguntada por si entiende que Pedro Sánchez hable de traición de las personas que ahora han apoyado otras candidaturas, ha afirmado que "en absoluto" y tras asegurar que su relación con el exsecretario general "sigue siendo la misma", ha defendido que en un partido político democrático y de izquierdas "no vale hablar de traición".

"En un partido de izquierdas y democrático vale buscar el mejor proyecto", ha remarcado para añadir que la gente le dice que lo que hay que hacer con el PSOE y lo que quieren es "arreglarlo para tener un PSOE fuerte, con músculo".