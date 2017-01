Madrid. el ayuntamiento creará una web sobre memoria histórica con el trabajo del comisionado

30/01/2017 - 17:07

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en funcionamiento una página web que recogerá el trabajo del Comisionado de la Memoria Histórica, que recientemente ha propuesto el cambio de un total de 15 emplazamientos de la capital, entre ellos el del Arco de la Victoria que pide que pase a denominarse Arco de la Memoria.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, lo anunció este lunes en el Pleno municipal, en el que se han detallado los últimos avances de este organismo presidido por Francisca Sauquillo, al que tanto C's como el PP acusan de "opacidad".

"Me gustaría apuntar una falta de transparencia. No sabemos cuántas veces se ha reunido el comisionado, no conocemos los informes", denunció la concejala de Ciudadanos Sofía Miranda.

Por su parte, el concejal del PP Pedro Corral propuso que en lugar de Arco de la Memoria se opte por un nombre más conciliador para el actual Arco de la Victoria, y sugirió denominarlo 'de la Concordia'.

Por último, la edil socialista Mar Espinar respaldó el trabajo del Comisionado y criticó la propuesta de la concejala presidenta del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán, de elevar ideas por su cuenta para el cambio de nombres de determinadas calles de su distrito, una tarea encomendada al Comisionado.

