Foro cree que la condena del exalcalde socialista servirá para "conocer el reprochable estilo del PSOE local"

30/01/2017 - 17:34

El portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Pravia, José Suárez, ha celebrado este lunes que la Audiencia Provincial haya decidido condenar al exalcalde socialista, Antonio de Luis, por prevaricación en el caso de los parquímetros. A su juicio, esta sentencia servirá para que los ciudadanos "conozcan el reprochable estilo del PSOE local".

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, Suárez ha explicado que la Audiencia Provincial "acoge la tesis de Foro", y afirma que las alegaciones exculpatorias de Luis Solar "carecen del menor poder de convicción, y que obvió intencionadamente trámites fundamentales".

A juicio del edil, es necesario que los pravianos "conozcan cómo se gestionó el Ayuntamiento durante doce años, haciendo operaciones de este tipo que sólo beneficiaban a entidades particulares y no al interés general".

La Audiencia Provincial Sección 3 de Oviedo, mediante sentencia de fecha 30 de diciembre ha estimado el recurso de Apelación formulada por Foro contra la sentencia de 29 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, en virtud del cual se revoca dicha sentencia y se condena al exalcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, como autor de un delito de prevaricación a la pena de siete años de inhabilitación especial.

Según la sección Tercera de la Audiencia, explica el concejal, no deja opción a duda que el exalcalde socialista, al suscribir el contrato de arrendamiento financiero como avalista de la entidad Zaferco XXI S.L "no actuó en su propio nombre, a título particular como argumentó en el juicio, sino representado al Ayuntamiento de Pravia". "Se pone de manifiesto la actitud opaca y encubridora que tuvo el Alcalde en este caso de los parquímetros, como se observa del tenor de la Sentencia, por tanto, la sentencia no admite el desconocimiento que el acusado dijo tener sobre el contenido de la póliza", ha señalado.