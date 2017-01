Feijóo ve “muy complicada” la situación del psoe, “sobre todo” con la vuelta de sánchez

30/01/2017 - 17:34

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, afirmó este lunes que a todos los moderados les "duele" la situación del PSOE, que ve "muy complicada, sobre todo desde este fin de semana", en obvia referencia a que el ex secretario general Pedro Sánchez pretenda volver a liderarlo.

En el coloquio posterior a su intervención en el Club Siglo XXI, Feijóo diagnosticó que "el que un partido como el PSOE esté en un diván preguntándose quién es" es, no una ventaja para el PP, sino "un problema para el PP y para España".

Después de decir que la situación del PSOE es muy complicada "sobre todo desde este fin de semana" en que Sánchez ha confirmado que se presentará a las primarias (un sistema que desaconsejó para el PP precisamente a tenor de cómo está el PSOE), Feijóo matizó que no le importa si el próximo secretario general es él, Susana Díaz o Patxi López; lo crucial es "si el PSOE va a contribuir a la estabilidad o va a propiciar la inestabilidad en España".

En este sentido, criticó que el PSOE, aunque gobierne en comunidades y ayuntamientos habiendo perdido las elecciones, hasta ahora "no se había atrevido" a hacerlo en el Gobierno central, y Sánchez estuvo "a punto de quebrar un pacto no escrito de la Transición". Para el presidente de la Xunta, "no puede haber un presidente del Gobierno de España que haya perdido las elecciones".

Más tarde, añadió que espera que el PSOE "encuentre su lugar", que desde su punto de vista "no es entregar gobiernos a los radicales" de Podemos. A éstos últimos se refería, confirmó, cuando en su conferencia inicial alertó de que "cuando el radicalismo se apropia de la política, desaparece la política", porque "es la agitación permanente" y sobre ella "no es posible construir nada", más que "grandilocuencia hueca, objetivos imposibles y sustitución de la reflexión por la movilización arrebatada", dado que "el radical no quiere ciudadanos, le interesan los hinchas".

