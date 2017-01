Feijóo defiende que madrid baje impuestos mientras cumpla con el déficit

- Advierte a la Generalitat de Cataluña de que habrá sistema de financiación con o sin ella

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defendió este lunes que la Comunidad de Madrid baje los impuestos autonómicos mientras cumpla con el objetivo de déficit, cosa que atestiguó que ha hecho la mayoría de los años.

En el coloquio posterior a la conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI, Feijóo se negó a calificar a la Comunidad como un paraíso fiscal y prefirió definirla como "un paraíso para la inversión", por su nivel de renta, la suerte de ser la capital de España y las ventajas fiscales y de liberalización que ofrece.

Sobre el que la Comunidad reduzca al mínimo o elimine los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, el presidente gallego defendió que lo haga mientras cumpla con el objetivo de déficit, porque sólo en el caso de que lo incumpliera, y aun así bajara los impuestos, entonces serían el resto de regiones las que estarían financiando esa rebaja fiscal.

"Me procuparía que las comunidades autónomas que cumplen el deficit tengan peor trato que las que lo incumplen. No pueden ser perjudicadas. Al contrario", añadió, en referencia al próximo sistema de financiación autonómica.

A este sistema ya se había referido anteriormente, calificando la pasada Conferenca de Presidentes como "un éxito" y mostrándose convencido de que el Gobierno central no favorecerá a las comunidades del PP, porque "no estaría cumpliendo con su deber", y porque "ningún sistema pactado sin luz y taquígrafos puede prosperar", pues "será el sistema de unos pocos", como lo fue, a su juicio, el que pactó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la Generalitat de Cataluña presidida entonces por el socialista José Montilla; una bilateralidad que, aseguró, tienen marcada "a sangre y fuego" el resto de presidentes autonómicos.

A esa misma institución, presidida ahora por el independentista Carles Puigdemont, le recriminó que al no haber cumplido el déficit ha renunciado a ejercer su propio autogobierno, pues necesita dinero del Estado, y también su ausencia en la citada Conferencia de Presidentes, que le parece "un error y una grave irresponsabilidad".

Aunque Feijóo aseguró que "siempre" esperarán al Gobierno catalán, porque está en su derecho de volver, advirtió también de que se puede pactar el sistema de financiación aunque no vaya la Generalitat, pues no hacerlo significaría que ésta tiene "la acción de oro para decir 'si no juego yo, no juega nadie'", y que España "sería imposible de gobernar".

Siguiendo con las críticas a los independentistas, el presidente de la Xunta avisó de que "la huida de la realidad te lleva a un precipicio" y de que "no puedes basar tu acción de gobierno en desconectar de todo el mundo", pues a los ciudanos catalanes les interesa "estar conectados con el resto, no en una autarquía absurda".

