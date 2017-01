Uno de los guionistas de la gala de los Premis Gaudí: "Ha sido casualidad"

30/01/2017 - 18:52

Uno de los guionistas de la gala de los IX Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, Pau Escribano, ha asegurado este lunes que el parecido entre uno de los gags de la gala del cine catalán y el cortometraje del director y guionista Javier Giner 'Puerta a puerta' en el que el protagonista vende las excelencias del cine español "ha sido casualidad".

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que el formato 'puerta a puerta' es un "lugar común general", además ha asegurado que ha realizado una búsqueda en el programa de 'Polònia' y ha encontrado tres gags de 'puerta a puerta'.

"La casualidad en este caso es sobre alguien que va por diferentes pisos hablando de cine", ha explicado Escribano, que ha asegurado que desconocía la existencia del cortometraje de Giner, ya que en ese caso o se habría descartado la idea o se le hubiera pedido permiso.

Además, ha insistido en que la idea del equipo de guionistas era comparar el cine catalán "con la fe, con una cuestión religiosa", con ejemplos como el mesías y Dios.

"Si lo hubiéramos visto no lo habríamos hecho porque la coincidencia de que hable de cine parecería demasiada casualidad", ha explicado el guionista.

Al principio de la noche, cuando le llegaron los primeros comentarios, no les dio "demasiada importancia" porque sucede muchas veces que llegas a las mismas ideas que otras personas.

No obstante, ha lamentado: "Después de ver el lío, me he quedado desconcertado", ya que el equipo ha quedado muy contento del formato de la gala.

En un comunicado, la Acadèmia ha asegurado que "en ningún caso" se han usado las ideas de de Javier Giner, y ha asegurado que el guión de esta gala, como de las otras que se hacen en todo el mundo, se nutren de numerosas referencias: "Esta idea en concreto no es patrimonio del cineasta Javier Giner, que transmite un mensaje diferente: los extranjeros valoran el cine español más que los españoles".

TÓPICOS PARA REÍR

"Nosotros ponemos sobre la mesa los tópicos asociados a nuestra cinematografía para reírnos de nosotros mismos, y los hacemos emerger por la boca de la gente con un 'puerta a puerta", ha explicado la Acadèmia.

El equipo de guionistas --de exitosos programas de humor como 'Polònia', 'Buenafuente' y 'Homozapping'-- "nunca ha sufrido una polémica de estas características".

"Como profesionales, son muy conscientes del valor de las ideas originales y nunca se les ocurriría copiar a otro guionista", ha agregado la Acadèmia lamentando una coincidencia absolutamente fortuita.

Con esto, ha celebrado que la gala conquistara a 371.000 espectadores, un 14,1% de cuota de pantalla, convirtiéndose en una de las más vistas en la historia de los premios.