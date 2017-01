El Ayuntamiento traslada a los afectados de 'El Patio' que volverán a sus casas "antes del fin de semana"

30/01/2017 - 20:11

El concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha trasladado este lunes a los vecinos afectados por el desalojo del residencial conocido como 'El Patio' que podrán regresar a sus viviendas "antes del fin de semana" con "la garantía de que aquello no se va a caer" ya que, según ha profundizado, la estructura del edificio "está en perfecto estado".

ALMERÍA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en respuesta a los vecinos que han acudido a la sesión plenaria celebrada este lunes en el Consistorio después de que varios de ellos preguntaran públicamente al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), cuándo podrían regresar a sus viviendas y si el estado del edificio, en el que el pasado viernes un hombre de 46 años sufrió un accidente a caer desde unos tres metros después de que el suelo cediera, era seguro.

Castellón, que ha reconocido que "no hay nada más duro que coger a sus hijos en brazos para salir de sus casas", ha asegurado que se van a "buscar soluciones" de manera "rápida" ante la situación de "incertidumbre" que plantea el estado del complejo residencial, de carácter privado.

"Tuvimos que acometer el desalojo porque no había nadie que pudiera garantizar la estabilidad de los pasillos", ha añadido el edil popular, quien ha añadido que desde este domingo se trabaja en apuntalar las pasarelas para evitar nuevas roturas en las estructuras exteriores, ya que estas son, en principio, las únicas dañadas por el paso del tiempo .

El alcalde ha dado la palabra en pleno a los ciudadanos ante la "situación excepcional" pese a que previamente no se había registrado preguntas como marca la normativa, ya que el asunto ha sobrevolado durante las casi seis horas que ha durado la sesión --dividida en dos turnos-- y que ha sido objeto, por otra parte, de que desde el grupo de IU se solicitara completar al máximo el aforo del salón de plenos puesto que a la entrada había vecinos que hacían cola mientras eran identificados por agentes de la Policía Local.

El primer edil también ha dado la oportunidad a algunos representantes de mantener, de forma posterior al pleno, una reunión "privada" con él y su gabinete para atender sus cuestiones, lo que ha sido aceptado por determinados portavoces de la comunidad vecinal.

Otros afectados han preguntado por sus situaciones particulares y han mostrado su preocupación y "miedo" ante una posible "desgracia peor" si regresan a sus casas con hijos menores de edad para vivir en un inmueble apuntalado. Los vecinos han reconocido la necesidad de acometer determinadas obras en el edificio, si bien han señalado que muchas de las casas están "vacías" y "son del banco", por lo que no pueden asumir costes de comunidad a financiar entre todos.

Fernández-Pacheco ha retirado también el uso de la palabra a los afectados "no directos" de la situación y que han mostrado afán de "criticar". "La situación es grave para no frivolizar y crear situaciones de tensión absurdas", ha llegado a advertir el primer edil capitalino, quien ha remarcado que su "prioridad" es que los vecinos "puedan volver a sus casas" siempre y cuando no corran "peligro".