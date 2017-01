Micaela navarro recuerda que no se está “compitiendo contra nadie” en las primarias del psoe

31/01/2017 - 11:26

La expresidenta del PSOE Micaela Navarro pidió este martes que se tenga en cuenta que en las primarias del partido no se está "compitiendo contra nadie", sino que se trata de aportar "matices" al proyecto común que representa el partido.

Navarro, antes de entrar en la reunión de la Mesa del Congreso, dijo que "no es nada extraordinario" que Pedro Sánchez haya presentado su candidatura para liderar el partido, porque ahora es el momento de que los que quieran puedan decir si se presentan o no, aunque remarcó que "todavía" no hay ningún procedimiento formal abierto.

Preguntada sobre por qué Sánchez se ha erigido como el candidato más a la izquierda, Navarro se limitó a afirmar que "cada uno somos responsables de lo que decimos", pero "no se trata de presentarnos contra nadie, se trata de presentarnos representando al proyecto de este partido".

"Tenemos que tener en cuenta que no estamos compitiendo contra nadie, estamos intentado incluir esos matices que cada persona, de manera individual, puede darle al proyecto pero sabiendo que está liderando un proyecto que es de todos", indicó.

Preguntada sobre si personalmente le gustaría que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, diera ya el paso, Navarro se limitó a decir que respeta no sólo las decisiones que tenga que tomar cada compañero, sino también los tiempos, "que también es muy importante". "Yo no me voy a pronunciar sobre quién debe presentarse o no y cuándo debe hacerlo", insistió.

Por ello, espera que en estos cuatro meses que restan para las primarias se centren en ser conscientes de que lo que se busca es "liderar un proyecto útil a la ciudadanía. Lo demás creo que hay que dejarlo aparte".

Navarro recordó que ya se está trabajando en las ponencias que se aprobarán en el Congreso y que en ellas participan "todos", por lo que es un marco "común" para el que resulte líder del partido.

